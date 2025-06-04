Епіцентр відтворив видатні вітражі Маріуполя на поштоматах по всій Україні

В рамках проєкту "Код памʼяті" на поштомати мережі нанесено 18 фотографій маріупольських вітражів, які були знищені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Зображення вітражів збереглися на знімках журналіста і фотографа з Маріуполя Івана Станіславського. Тепер завдяки мережі Епіцентр та проєкту "Код памʼяті" з видатними роботами українських митців зможуть ознайомитися по всій Україні. Таким чином компанія прагне ще раз нагадати про силу духу нашого народу та видатну культурну спадщину, якою може пишатися кожен українець.

“Розвиток поштоматів Епіцентр - це в першу чергу сервісний проєкт, що робить компанію ще ближчою до споживача. Водночас мережа поштоматів є національною, адже представлена в усіх регіонах країни. Тож ми хочемо використати широку представленість та щоденний контакт з тисячами українців для нагадування про важливі культурні надбання, героїзм та силу української нації”, - прокоментував директор з розвитку проєкту поштоматів Епіцентр Тарас Герега.

Партнерами проекту стали ККП Маріупольської міської ради "М.ЄХАБ", Міністерство культури та стратегічних комунікацій України і Офіс підтримки відновлення при МКСК, що реалізується ЮНЕСКО та імплементується Громадською спілкою "Фонд підтримки реформ в Україні".

В Епіцентрі також зазначили, що компанія планує подальший розвиток проєкту, використовуючи поштомати не лише для зображень визначних пам'яток історії, але й для розповідей про визначних українців сучасності.

Росія намагається стерти нашу культурну пам’ять, знищуючи унікальні символи української ідентичності — як це сталося з вітражами Маріуполя. Сьогодні ми відтворюємо зруйноване в нових формах. Те, що живе в памʼяті — неможливо вкрасти чи знищити.