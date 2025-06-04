Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:19 04.06.2025

Епіцентр відтворив видатні вітражі Маріуполя на поштоматах по всій Україні

2 хв читати
Епіцентр відтворив видатні вітражі Маріуполя на поштоматах по всій Україні

В рамках проєкту "Код памʼяті" на поштомати мережі нанесено 18 фотографій маріупольських вітражів, які були знищені внаслідок повномасштабного вторгнення. 

Зображення вітражів збереглися на знімках журналіста і фотографа з Маріуполя Івана Станіславського. Тепер завдяки мережі Епіцентр та проєкту "Код памʼяті" з видатними роботами українських митців зможуть ознайомитися по всій Україні. Таким чином компанія прагне ще раз нагадати про силу духу нашого народу та видатну культурну спадщину, якою може пишатися кожен українець. 

“Розвиток поштоматів Епіцентр - це в першу чергу сервісний проєкт, що робить компанію ще ближчою до споживача. Водночас мережа поштоматів є національною, адже представлена в усіх регіонах країни. Тож ми хочемо використати широку представленість та щоденний контакт з тисячами українців для нагадування про важливі культурні надбання, героїзм та силу української нації”, - прокоментував директор з розвитку проєкту поштоматів Епіцентр Тарас Герега

Партнерами проекту стали ККП Маріупольської міської ради "М.ЄХАБ", Міністерство культури та стратегічних комунікацій України і Офіс підтримки відновлення при МКСК, що реалізується ЮНЕСКО та імплементується Громадською спілкою "Фонд підтримки реформ в Україні". 

В Епіцентрі також зазначили, що компанія планує подальший розвиток проєкту, використовуючи поштомати не лише для зображень визначних пам'яток історії, але й для розповідей про визначних українців сучасності.

Росія намагається стерти нашу культурну пам’ять, знищуючи унікальні символи української ідентичності — як це сталося з вітражами Маріуполя. Сьогодні ми відтворюємо зруйноване в нових формах. Те, що живе в памʼяті — неможливо вкрасти чи знищити.

Теги: #код_памʼяті #епіцентр #маріуполь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 27.05.2025
Свято спорту, енергії та родинного єднання — у ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах відбувся Sport Family Weekend

Свято спорту, енергії та родинного єднання — у ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах відбувся Sport Family Weekend

17:18 27.05.2025
“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

11:59 27.05.2025
“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

17:48 23.05.2025
Зустріч з олімпійцями, інтерактиви та безкоштовні тренування — у Полтаві відбулось свято "Intersport - дітям Героїв"

Зустріч з олімпійцями, інтерактиви та безкоштовні тренування — у Полтаві відбулось свято "Intersport - дітям Героїв"

17:44 22.05.2025
Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

15:28 09.05.2025
Збірна України з волейболу розпочала підготовку до міжнародного сезону

Збірна України з волейболу розпочала підготовку до міжнародного сезону

12:35 29.04.2025
Мережа "Епіцентр" відновила роботу після хакерської атаки

Мережа "Епіцентр" відновила роботу після хакерської атаки

11:28 28.04.2025
"Епіцентр" повідомив про технічний збій

"Епіцентр" повідомив про технічний збій

11:59 24.04.2025
Епіцентр запустив “пухнастий” стікер-пак для спілкування з клієнтами

Епіцентр запустив “пухнастий” стікер-пак для спілкування з клієнтами

09:49 16.04.2025
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з "пухнастими" консультантами

Епіцентр запустив віртуальний сервіс з "пухнастими" консультантами

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

ТРЦ "РайON" встановив рекорд України: ком’юніті створило найбільше панно з кубиків Рубіка

Санофі, Академія Добробут та клініка «Добробут» оголошують про стратегічне партнерство у сфері охорони здоров’я України

Свято у MADISON GARDENS: яскрава сусідська вечірка з нагоди початку літа

ПУМБ запускає лізинг для ФОП

"Буковель" активно впроваджує міжнародні екологічні програми

Спільна зустріч бізнесу, держави та експертів: крок до збалансованої лісової політики

Батьки усвідомлюють свою роль у захисті прав дитини, але потребують підтримки – опитування ЮНІСЕФ

Ваша інвестиція у клієнтський сервіс, що приносить прибуток

Злочинна система Портнова має бути знищена, "Європейська солідарність" ініціює ТСК - Сюмар

Об`єм благодійної допомоги IDS Ukraine з початку повномасштабного вторгнення сягнув 500 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА