Німеччина висуне кандидатуру Бербок на посаду голови Генасамблеї ООН - ЗМІ

Німеччина має намір висунути кандидатуру міністра закордонних справ Анналени Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН, повідомляють Politico, Spiegel та dpa.

"У понеділок Міністерство закордонних справ Німеччини поінформувало офіс канцлера Олафа Шольца та інші міністерства про свій намір запропонувати кандидатуру Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН", - пише Politico.

У найближчі тижні Бербок залишить міністерство закордонних справ, а "зелені" покинуть уряд у Берліні, де правоцентристський ХДС-ХСС на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом правитиме у коаліції з соціал-демократами.

Бербок може обійняти цю посаду (не плутати з посадою Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша) на початку червня терміном на один рік, оскільки згідно з внутрішніми домовленостями ООН, на наступній сесії Генеральної Асамблеї цю посаду обійматиме група "Західні європейці та інші", до якої входить і Німеччина.

Джерело: https://www.politico.eu/article/germany-will-nominate-baerbock-to-head-un-general-assembly/