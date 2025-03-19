Інтерфакс-Україна

Події

06:37 19.03.2025

Німеччина висуне кандидатуру Бербок на посаду голови Генасамблеї ООН - ЗМІ

1 хв читати

Німеччина має намір висунути кандидатуру міністра закордонних справ Анналени Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН, повідомляють Politico, Spiegel та dpa.

"У понеділок Міністерство закордонних справ Німеччини поінформувало офіс канцлера Олафа Шольца та інші міністерства про свій намір запропонувати кандидатуру Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН", - пише Politico.

У найближчі тижні Бербок залишить міністерство закордонних справ, а "зелені" покинуть уряд у Берліні, де правоцентристський ХДС-ХСС на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом правитиме у коаліції з соціал-демократами.

Бербок може обійняти цю посаду (не плутати з посадою Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша) на початку червня терміном на один рік, оскільки згідно з внутрішніми домовленостями ООН, на наступній сесії Генеральної Асамблеї цю посаду обійматиме група "Західні європейці та інші", до якої входить і Німеччина.

Джерело: https://www.politico.eu/article/germany-will-nominate-baerbock-to-head-un-general-assembly/

Теги: #номінація #оон #німеччина #бербок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 18.03.2025
Шольц: Згода Путіна призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України "може стати важливим першим кроком" на шляху до миру

Шольц: Згода Путіна призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України "може стати важливим першим кроком" на шляху до миру

19:22 18.03.2025
Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

18:14 18.03.2025
Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

13:57 17.03.2025
У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard

У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard

13:31 17.03.2025
Україна екстрадувала громадянина Німеччини - колишнього військового ЗСУ

Україна екстрадувала громадянина Німеччини - колишнього військового ЗСУ

18:08 15.03.2025
Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

16:55 15.03.2025
Рішення німецьких парламентарів збільшити оборонні витрати свідчать про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі - Климпуш-Цинцадзе

Рішення німецьких парламентарів збільшити оборонні витрати свідчать про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі - Климпуш-Цинцадзе

04:44 15.03.2025
"Німеччина повернулася" – Мерц про плани радикальних витрат на оборону ФРН і 3 млрд євро допомоги Україні - ЗМІ

"Німеччина повернулася" – Мерц про плани радикальних витрат на оборону ФРН і 3 млрд євро допомоги Україні - ЗМІ

21:09 09.03.2025
Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

15:50 09.03.2025
Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: ЗАЕС без нас не працюватиме, МАГАТЕ ніколи нас не підводило

Чорноморський коридор працюватиме незалежно від того, хоче цього Росія чи ні – Зеленський

Зеленський знав про запланований обмін полоненими з РФ 175 на 175

Путін висуває зустрічні вимоги до Трампа, щоб максимально послабити Україну – Зеленський

Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

ОСТАННЄ

Радіо "Вільна Європа"/Радіо "Свобода" подали до суду через припинення гранту

19 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Боксер Олександр Усик захистив докторську дисертацію в галузі права

США намагатимуться покращити стосунки і з РФ, і з Китаєм - Трамп

Ворожий дрон поцілив у дах ще однієї лікарні у Сумській області – ОВА

Частка американців, які вважають недостатньою допомогу Україні, зросла до нового максимуму – опитування Gallup

Один постраждалий цивільний і руйнування внаслідок атак російських БпЛА у Київській області - ОВА

Путін не вимагав припинення допомоги Україні - Трамп

Вік громадян, які зможуть стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном, розширять до 60 років - Верещук

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА