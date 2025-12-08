Інтерфакс-Україна
Події
16:16 08.12.2025

Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У Лондоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, передає Sky News.

"Сьогодні дуже важливими є єдність між Європою, Україною та США", - сказав Зеленський на початку зустрічі.

Він подякував партнерам за організацію зустрічі.

"Я вважаю, що дуже важливо організовувати такі зустрічі", - зауважив Зеленський.

У свою чергу Стармер заявив, що "питання України стосуються України", і назвав сьогоднішні переговори "критичним етапом у боротьбі за наближення миру".

Макрон запевнив у підтримці України та наголосив, що "російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій".

Водночас канцлер Німеччини заявив, що він "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять із США", але додав, що саме тому лідери зібралися сьогодні.

"Це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати підтримувати Україну... доля цієї країни є долею Європи", - наголосив Мерц.

Теги: #лідери_єс #зустріч #зеленський

