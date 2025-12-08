Інтерфакс-Україна
Події
18:52 08.12.2025

ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ

ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ
Робота країн Євросоюзу і Києва над мирним планом США щодо України знаходиться на завершальному етапі, повідомляє в понеділок газета The Guardian.

"Робота знаходиться на завершальному етапі, однак, належить доопрацювати питання надійних гарантій безпеки і пропозицій щодо післявоєнного відновлення України", - пише видання з посиланням на джерела.

Джерело газети в Єлисейському палаці повідомило, що зустріч глав держав ЄС з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні "дозволила продовжити спільну роботу" над американським мирним планом і над тим, що Європа може привнести в цей процес.

"Робота над угодою завершується, але ще потрібно доопрацювати питання надійних гарантій безпеки та пропозиції щодо післявоєнної відбудови України", - додало джерело.

Раніше, за повідомленнями західних ЗМІ, Зеленський і лідери "коаліції бажаючих" - прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер ФРН Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон - зустрілися в Лондоні для обговорення мирного плану щодо врегулювання в Україні, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

16:27 08.12.2025
Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

16:19 08.12.2025
ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів в рамках механізму переселення ЄС

05:36 08.12.2025
Трамп вважає, що Росія згодна з його планом, а Зеленський з ним не ознайомився

21:23 07.12.2025
Дональд Трамп-молодший заявив про можливе припинення військової підтримки України – ЗМІ

22:27 06.12.2025
Допомога Україні перевищила сплату РФ за нафту і газ лише у 5 з 24 європейських країн у 2022-24рр – Держдеп США

03:10 06.12.2025
Бельгія та ЄС домовилися продовжити обговорення використання заморожених російських активів на засіданні Ради 18 грудня

20:16 05.12.2025
Трамп отримав "Премію миру" та медаль FIFA

19:03 05.12.2025
Майже 80% європейців вважають, що євро вигідний для ЄС - опитування

12:02 05.12.2025
США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

13:31 04.12.2025
Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

ОСТАННЄ

НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

У Харкові локалізовано пожежу в складській будівлі, до гасіння залучено пожежний потяг

Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Стубб: На переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу

Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид

Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

