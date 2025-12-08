ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ

Фото: https://www.facebook.com

Робота країн Євросоюзу і Києва над мирним планом США щодо України знаходиться на завершальному етапі, повідомляє в понеділок газета The Guardian.

"Робота знаходиться на завершальному етапі, однак, належить доопрацювати питання надійних гарантій безпеки і пропозицій щодо післявоєнного відновлення України", - пише видання з посиланням на джерела.

Джерело газети в Єлисейському палаці повідомило, що зустріч глав держав ЄС з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні "дозволила продовжити спільну роботу" над американським мирним планом і над тим, що Європа може привнести в цей процес.

"Робота над угодою завершується, але ще потрібно доопрацювати питання надійних гарантій безпеки та пропозиції щодо післявоєнної відбудови України", - додало джерело.

Раніше, за повідомленнями західних ЗМІ, Зеленський і лідери "коаліції бажаючих" - прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер ФРН Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон - зустрілися в Лондоні для обговорення мирного плану щодо врегулювання в Україні, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.