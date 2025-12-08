Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Фото: https://www.president.gov.ua/

Важливо організувати зустріч з європейськими лідерами, щоб обговорити дуже делікатні питання, пов’язані з перемовинами з американською стороною, заявив президент України Володимир Зеленський на початку зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Я вважаю, що зараз дуже важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання, пов'язані з цими переговорами, які ми провели в США", - сказав Зеленський на початку зустрічі у Лондоні.

За словами президента, українська команда повернулася з перемовин і має доповісти щодо них.

"Я вважаю, що багато з того, що ми маємо обговорити, є дуже важливим для єдності між Європою та Україною, а також для єдності між Європою, Україною та Сполученими Штатами. Є деякі речі, які ми не можемо вирішити без партнерів, є речі, які ми не можемо вирішити без Європи, і тому нам потрібно прийняти деякі важливі рішень", - наголосив Зеленський.