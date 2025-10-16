Інтерфакс-Україна
Події
15:31 16.10.2025

Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

1 хв читати
Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.
Фото: LRT nuotr.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс заявляє, що Дорожня карта оборони до 2030 року містить положення, що закон про репараційні позики для України з основною російських іммобілізованих активів має бути ухвалений до кінця цього року.

Про це Кубілюс заявив у четвер в Брюсселі на пресконференції, розповідаючи про запропоновану Європейською комісією Дорожню карту оборони-2030.

"Дорожня карта має дуже важливу обіцянку – закон про репарації має бути реалізований до кінця 2025 року. І Україна готова допомогти нам своїми знаннями та перевіреним бойовими діями досвідом", - сказав він.

Європейський комісар також повідомив про запропоновані Дорожньою картою плани разом з Україною реалізувати флагманські ініціативи з оборони від безпілотників та Східного спостереження. "Це проекти, які можна розпочати негайно, щоб навчитися створювати успіх. Їх можна реалізувати разом з Україною" - переконаний Кубілюс.

Теги: #дорожня_карта #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 16.10.2025
Каллас: Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти оборони до 2030 р.

Каллас: Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти оборони до 2030 р.

14:47 16.10.2025
Дорожня карта оборони ЄС до 2030 р. включає Україну

Дорожня карта оборони ЄС до 2030 р. включає Україну

14:44 16.10.2025
Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

13:56 15.10.2025
Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

11:28 15.10.2025
Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

22:19 14.10.2025
Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

19:19 13.10.2025
ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

18:09 13.10.2025
ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

14:48 13.10.2025
Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

14:25 13.10.2025
В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

ВАЖЛИВЕ

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Російський БпЛА влучив біля багатоповерхівки в Харкові - без постраждалих, уточнює мер

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

СБУ назвала російську заяву про спецоперацію "Павутина" спробою ворога виправдати власний провал

Генштаб ЗСУ: В операції у Покровському районі втрати ворога досягли 14 тис. осіб, ЗСУ звільнили 182,8 кв. км території

Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

"Харківобленерго" підтвердило введення обмежень для промисловості з 16:00, аварійні відключення в області скасовані

Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

Шмигаль про підсумки "Рамштайн": Партнери зробили нові внески в PURL на суму щонайменше $422 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА