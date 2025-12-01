Інтерфакс-Україна
Події
16:23 01.12.2025

Каллас про майбутні переговори Віткоффа у Москві: я боюся, що Україну знову будуть змушувати до поступок

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас остерігається того, що під час майбутніх переговорів спецпредставника США Стівена Віткоффа у Москві щодо мирного плану для України знову будуть досягнуті домовленості, відповідно до яких Київ будуть змушувати до більших поступок РФ.

"Я боюся, що весь тиск буде чинитися на жертву, тобто на те, що Україна має піти на поступки та взяти на себе більші зобов'язання, але це Росія розпочала цю війну і продовжує її, цілячись щодня в цивільну інфраструктуру, щоб завдати якомога більше шкоди. Тож, так, я боюся, що весь тиск буде чинитися на слабшу сторону, тому що це найлегший спосіб зупинити цю війну, коли Україна капітулює, але це не в нічиїх інтересах", - висловила свої занепокоєння Каллас у понеділок на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ (оборона), відповідаючи на запитання журналістів.

Вона переконана, що така ситуація не в інтересах ні України, ні Європейського Союзу, ні в інтересах глобальної безпеки. "Статут Організації Об'єднаних Націй говорить, що не можна змінювати кордони силою. Якщо це станеться, то ми побачимо це в інших місцях - у всьому світі ми бачимо, що той, хто має силу, може взяти те, що хоче, що не є добре для більшості країн світу", - пояснила верховний представник.

Журналісти запитали Каллас, чи вона довіряє США. На це вона сказала: "Це не питання довіри. Питання в тому, чи хочемо ми довгострокового миру. Тоді нам потрібно зрозуміти відправну точку цієї війни. А відправною точкою цієї війни є те, що Росія просто вирішила розпочати повномасштабну війну та агресію проти своєї сусідньої країни. Якщо ми хочемо, щоб ця війна припинилася, щоб вона не продовжувалася через кілька років, якщо ми хочемо, щоб ця війна не розширювалася, тоді агресором є Росія".

Вона також не вважає, що на часі для Європейського союзу обговорювати питання щодо європейського спеціального представника на кшталт американського Віткоффа для переговорів з Москвою, адже РФ не демонструє політичної волі для мирних переговорів.

"Росіяни чітко дали зрозуміти, що зараз вони не зацікавлені в мирі. Тож нам потрібно поставити їх у таке становище, коли їм потрібно буде вести переговори. Зараз вони ще не в такому становищі, бо думають, що зможуть пережити нас, і вони також сподіваються, що буде зроблено дуже вигідну пропозицію, бо бачать, що на жертву чиниться великий тиск, але від них не вимагається жодної жертви. Принаймні, нам невідомо, чи вимагали від них якихось жертв. Тож, очевидно, вони хочуть вести переговори з тими, хто просто пропонує їм щось більше того, що вони вже мають. Це, очевидно, в їхніх інтересах, але не в наших", - пояснила Каллас свою позицію.

