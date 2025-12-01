Інтерфакс-Україна
16:48 01.12.2025

Каллас: РФ винна Україні репарації, а тому "репараційний кредит" з основою росактивів – це українські гроші

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявляє, що іммобілізовані російські активи є по суті українськими грошима через те, що це РФ завдала Україні великих руйнувань, а тому надання Україні фінансової допомоги з основою російських активів є справедливим.

Такий аргумент вона озвучила у понеділок в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ (оборона), коментуючи на прохання журналістів листа прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, в якому він заперечує цей варіант фінансування України. Як відомо, саме у Бельгії в Euroclear знаходиться левова частка іммобілізованих російських активів.

"Репарації, які Росія винна Україні, насправді це українські гроші, якщо подумати про збитки, завдані Росією. І це найкраще рішення. Знову ж таки, я хочу наголосити, що я жодним чином не применшую занепокоєння Бельгії, але ми можемо вирішити ці проблеми, ми можемо разом нести ці ризики, і нам потрібно працювати над життєздатним рішенням, щоб продовжити виплату кредиту на репарації. Це надсилає тристоронній сигнал: дуже сильний сигнал Україні, що ми тут, щоб допомогти їм захистити себе, другий сигнал Москві, що вони не зможуть пережити нас, і третій сигнал також Вашингтону, що ми робимо дуже рішучі та дуже переконливі кроки", - переконана Каллас.

Вона нагадала, що Європейською комісією був наданий документ з варіантами. "Але якщо розглянути ці варіанти, то репараційний кредит є найбільш життєздатним варіантом, оскільки двосторонні внески не покривають цього. Як і в попередньому питанні, також було видно, що не всі держави-члени несуть цей тягар. Єврооблігації чи спільне залучення капіталу також неможливі для деяких держав-членів, щоб зробити все це разом", - деталізувала верховний представник ЄС.

Каллас також заперечила, що так звана репараційна позика може бути перешкодою в переговорах з росіянами. "Це однозначно зміцнить позиції Європи щодо Москви. Це абсолютно зрозуміло. Нам потрібно рухатися далі. Зрозуміло, що Росія має відшкодувати збитки, завдані Україні, і репараційна позика, що базується на заморожених суверенних активах Росії, насправді є правильною основою для цього", - переконана вона.

Верховний представник повідомила, що це питання також було предметом обговорення під час сьогоднішнього засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони. "У жовтні лідери ЄС домовилися про фінансування України протягом наступних двох років. Сьогодні міністри наполягали на тому, що нам необхідно терміново узгодити варіанти фінансування. Багаторічне фінансування докорінно змінить ситуацію в обороні України. Сильніша Україна означає швидше завершення війни Путіна. Бо чим швидше Путін зрозуміє, що не зможе пережити нас, тим швидше закінчиться ця війна. Наша робота з досягнення консенсусу щодо фінансування триває", - констатувала Каллас.

