12:47 03.11.2025

Раді пропонують адаптувати звання служби цивільного захисту до стандартів НАТО

Народні депутати із фракції "Слуга народу" пропонують Верховній Раді привести систему спеціальних звань служби цивільного захисту у відповідність до стандартів НАТО.

Відповідний законопроєкт № 14177 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, соціального захисту осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих внаслідок небезпечних ситуацій зареєстровано у Верховній Раді 31 жовтня, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроєкту ініціюють осучаснення системи спеціальних звань для молодшого начальницького складу. Вони пропонують запровадити нові звання (капрал, молодший сержант, старший сержант та інші). Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, осучаснення системи спеціальних звань призведе до збільшення загального стажу служби, необхідного кар’єрного зростання з нинішніх 5 років до 19 років.

"Такий крок забезпечить можливість постійного самовдосконалення та кар’єрного зростання особового складу та приведе систему звань у відповідність до стандартів НАТО", - йдеться у документі.

Крім того, народні депутати пропонують ліквідувати спеціальне звання "генерал служби цивільного захисту", як таке, що є зайвим та практично недосяжним.

Законопроєкт також пропонує вдосконалити проходження служби цивільного захисту осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт. Законопроєкт передбачає продовження служби в органах та підрозділах служби цивільного захисту на посадах, не пов’язаних з ризиком для життя, особам, які були звільнені зі служби за станом здоров’я внаслідок поранення, контузії або хвороби, отриманої під час виконання службових обов’язків. Це стосується представників рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, військовослужбовців і поліцейських.

Документ також пропонує встановити граничний термін безперервного перебування на лікуванні (чотири місяці) без відповідного рішення лікарсько-експертної комісії про необхідність його продовження. Крім того, законопроєкт містить положення про запровадження додаткових соціальних гарантій для осіб рядового і начальницького складу, зокрема виплати надбавки за несення служби вахтовим методом. Законопроєкт деталізує механізм медико-психологічної реабілітації, уточнює визначення цього поняття, встановлює чіткий порядок її проходження, визначає уповноважені заклади охорони здоров’я та джерела фінансування.

Серед авторів законопроекту - Олег Бондаренко, Олена Криворучкіна, Сергій Мандзій.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/58622

 

Теги: #законопроєкт #нато #стандарти #звання

