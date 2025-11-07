Інтерфакс-Україна
04:44 07.11.2025

Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО

Збройні сили Азербайджану модернізуються і переходять до стандартів НАТО, заявив президент країни Ільхам Алієв під час зустрічі із делегацією Північноатлантичного альянсу 6 листопада.

За словами Алієва, у процесі реформування армія Азербайджану тісно співпрацює з турецькими Збройними силами. У цьому контексті він наголосив на важливості розширення двосторонніх відносин між Баку та НАТО.

Крім цього він зауважив, що Азербайджан досяг головної мети з моменту здобуття країною незалежності на початку минулого століття - повернув собі історичні землі. Він також зазначив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено.

Джерело: https://president.az/ru/articles/view/70494

Теги: #азербайджан #нато #армія #стандарти

