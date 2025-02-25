Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

Президент Володимир Зеленський є легітимним та законно обраним лідером України, наголосив почесний член Центру аналізу європейської політики, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Україна — це демократія, яка зазнала жорстокого нападу 11 років тому і ще більш жорстокого вторгнення три роки тому. Єдиний диктатор, про якого ми думаємо і говоримо — це Владімір Путін, який залишається при владі 25 років, ув'язнює, отруює, вбиває своїх політичних опонентів і розпочав цю війну проти України. Ми чуємо про переговори, і ми чуємо, що російська делегація хоче поговорити про першопричини", - сказав він під час спеціальної зустрічі YES у Києві "Три роки - Час Перемагати", організованій Фондом Віктора Пінчука.

Волкер наголосив, що першопричинами війни є "фальшивий історичний наратив Владіміра Путіна про те, що України не існує і що росія, як імперська держава, має право керувати іншими країнами й позбавляти інші народи їхньої власної суб'єктності. Це імперська та геноцидна манія, саме вона є причиною цієї війни".

Міністр закордонних справ Литовської Республіки (2020-2024) Ґабріелюс Ландсберґіс, відповідаючи на уточнююче запитанн про європейські сили стримування, які можуть бути направлені в Україну, заявив, що мандат Європи "повинен полягати в боротьбі".

"Ми в процесі переписування того, що таке Європа. Європа — це сила добра, яка може мати таку військову силу, на яку зважатимуть. Це потрібно Україні. У нас є війська? Ми маємо. Чи можемо ми їх озброїти? Так, можемо. Єдине питання, на яке залишилося відповісти, чи будемо ми питати дозволу у Путіна. І це не жарт. Є лідери в Європі, які кажуть: добре, ми надішлемо війська, лише якщо Путін нам дозволить. І я можу вам сказати, це менталітет, і ми повинні зламати цей менталітет", - підкреслив він.

"Наш мандат повинен полягати в боротьбі. Ми повинні бути дуже чіткими: ні сантиметру української території. Це треба сказати зараз. Ми тут, щоб воювати з Україною, за Україну", - закликав Ландсберґіс.