Події

00:43 25.02.2025

Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

2 хв читати

Президент Володимир Зеленський є легітимним та законно обраним лідером України, наголосив почесний член Центру аналізу європейської політики, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Україна — це демократія, яка зазнала жорстокого нападу 11 років тому і ще більш жорстокого вторгнення три роки тому. Єдиний диктатор, про якого ми думаємо і говоримо — це Владімір Путін, який залишається при владі 25 років, ув'язнює, отруює, вбиває своїх політичних опонентів і розпочав цю війну проти України. Ми чуємо про переговори, і ми чуємо, що російська делегація хоче поговорити про першопричини", - сказав він під час спеціальної зустрічі YES у Києві "Три роки - Час Перемагати", організованій Фондом Віктора Пінчука.

Волкер наголосив, що першопричинами війни є "фальшивий історичний наратив Владіміра Путіна про те, що України не існує і що росія, як імперська держава, має право керувати іншими країнами й позбавляти інші народи їхньої власної суб'єктності. Це імперська та геноцидна манія, саме вона є причиною цієї війни".

Міністр закордонних справ Литовської Республіки (2020-2024) Ґабріелюс Ландсберґіс, відповідаючи на уточнююче запитанн про європейські сили стримування, які можуть бути направлені в Україну, заявив, що мандат Європи "повинен полягати в боротьбі".

"Ми в процесі переписування того, що таке Європа. Європа — це сила добра, яка може мати таку військову силу, на яку зважатимуть. Це потрібно Україні. У нас є війська? Ми маємо. Чи можемо ми їх озброїти? Так, можемо. Єдине питання, на яке залишилося відповісти, чи будемо ми питати дозволу у Путіна. І це не жарт. Є лідери в Європі, які кажуть: добре, ми надішлемо війська, лише якщо Путін нам дозволить. І я можу вам сказати, це менталітет, і ми повинні зламати цей менталітет", - підкреслив він.

"Наш мандат повинен полягати в боротьбі. Ми повинні бути дуже чіткими: ні сантиметру української території. Це треба сказати зараз. Ми тут, щоб воювати з Україною, за Україну", - закликав Ландсберґіс.

Теги: #лідер #волкер #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:55 24.02.2025
Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

23:20 24.02.2025
Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

21:53 24.02.2025
Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

21:35 24.02.2025
Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

20:24 24.02.2025
Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

20:11 24.02.2025
Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

19:53 24.02.2025
Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

19:29 24.02.2025
Зеленський і Трюдо відзначили важливість зустрічей у Києві та G7

Зеленський і Трюдо відзначили важливість зустрічей у Києві та G7

18:18 24.02.2025
Зеленський про "ультиматум" РФ: нічого нового немає, треба робити своє і посилювати нашу армію

Зеленський про "ультиматум" РФ: нічого нового немає, треба робити своє і посилювати нашу армію

17:49 24.02.2025
Україні були обіцяні системи ППО як компенсація за відсутність запрошення до НАТО, але вони досі не надійшли – Зеленський на засіданні G7

Україні були обіцяні системи ППО як компенсація за відсутність запрошення до НАТО, але вони досі не надійшли – Зеленський на засіданні G7

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

Єврокомісари запевнили у відданості справедливому миру для України під час спеціальної зустрічі YES у Києві

Міністерка оборони Литви: якщо ми хочемо бути гарантією безпеки для будь-кого, то повинні займати сильну позицію

Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА