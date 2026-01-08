Кабмін погодив призначення Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена

Кабінет міністрів України погодив призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена.

"Затвердити рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 25 листопада 2025 року щодо призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена", - йдеться в розпорядженні №9 від 7 січня, яке набирає чинності з 1 лютого 2026 року.

Фельдгузен з липня 2019 року по липень 2023 року була послом Німеччини в Україні. Згідно з інформацією на її сторінці у LinkedIn, після звільнення з посади посла, вона стала повноважним представником з питань стабілізації та запобігання цивільним кризам у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Як повідомлялося, нинішній бізнес-омбудсмен, експосол Канади в Україні Роман Ващук був затверджений Кабінетом міністрів України на цю посаду 9 грудня 2021 року, й цього грудня його повноваження завершуються. Він замінив на цій позицій ексмера Варшави Марчіна Свенчицького, якого було призначено бізнес-омбудсменом у 2019 році.

Рада бізнес-омбудсмена (РБО) створена відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо Української антикорупційної ініціативи, підписаного 2014 року урядом України, п’ятьма бізнес-асоціаціями, ЄБРР та ОЕСР. Від 2015 року РБО діє як незалежний постійний консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів, в команду Ради входять більше 30 фахівців.

Місією Ради є сприяння створенню прозорого бізнес-середовища шляхом розгляду скарг компаній на порушення чи корупцію з боку посадових осіб. РБО на чолі з бізнес-омбудсменом виступає нейтральним, позасудовим механізмом і сприяє конструктивному діалогу між бізнесом та владою.

Фінансування РБО забезпечує Багатосторонній донорський рахунок, яким керує ЄБРР. Серед донорів: Австрія, Данія, ЄС, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та США.