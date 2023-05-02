Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів - посол Німеччини

Процес відновлення майна, пошкодженого внаслідок російської збройної агресії, вже розпочався, однак для нього знадобляться значні кошти в межах міжнародної підтримки, написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у статті для Київського безпекового форуму.

"Український уряд спільно з ЄС і Світовим банком вирахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого і пошкодженого нині майна становитимуть понад $400 млрд у найближчому десятилітті. Збереження довіри законотворців у країнах-партнерах, які виділять ці кошти Україні, вимагатиме, щоб Україна стала зразком запобігання корупції. "Building back better" вимагає наявності верховенства права, протидії корупції та належного управління як першочергових передумов", - наголосила посол.

Те ж саме, зазначила Фельдгузен, стосується і децентралізації.

"Війна не тільки створює колосальний тиск на ресурси України. Вона також ставить перед регіонами і містами країни різні завдання. Східні та південні регіони зазнають найбільших руйнувань і бойових дій, вони розміщують у себе поранених і велику кількість військовослужбовців. Західні та центральні регіони, з іншого боку, приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб та релоковані бізнеси, що кидає невідомі виклики ринку житла та місцевій економіці. Жоден центральний уряд, незалежно від його доброї волі та дієвості, не може здійснювати ідеальне планування для обох груп регіонів", - зазначила вона.

Децентралізація ж передбачає передання рішень і відповідальності на регіональні та місцеві рівні з дотриманням принципу субсидіарності, тобто всі політичні питання максимально мають бути вирішені на місці. Оскільки люди краще знають, що найнеобхідніше для них та їхніх міст і сіл. Не менш важливим є те, що можливість створювати зміни надихає людей брати відповідальність і будувати процвітаючі та стійкі громади для майбутніх поколінь.

"У перші дні російського вторгнення українська реформа з децентралізації дуже допомогла в захисті країни. Багато мерів відповіли на виклик і використали свої повноваження та знання регіону для попередньої підготовки для відбиття російських нападів, а також для захисту цивільного населення. Велика кількість надихаючих історій із перших тижнів війни була про тих мужніх мерів, які захищали свої міста, в деяких випадках ціною власного життя або свободи", - нагадала Фельдгузен.

Україна спрямована на вступ до Європейського Союзу і має підтримку своїх міжнародних партнерів, зокрема Німеччини, у питанні відновлення зруйнованого до стану "краще, ніж було", і не може відкладати необхідні реформи на майбутнє, наголосила посол.

"Якщо політика передбачає правильний вибір часу, Україна не може дозволити собі очкувати закінчення війни і ставити свої реформи на паузу. Уряд України та Верховна Рада мають робити все необхідне для побудови ще сильнішої демократії з незалежними інституціями, що живуть і дихають верховенством права", - підсумувала вона.