Аграрні асоціації просять бізнес-омбудсмена України не допустити рейдерського захоплення підприємств "Овостар Юніон"

Всеукраїнський аграрний форум звернувся до бізнес-омбудсмена України Романа Ващука із проханням посприяти законності та недопущенню порушення прав власності на майно, набуте у законний спосіб, провідним виробником яєць і яєчних продуктів агрохолдингом "Овостар Юніон".

"ВАФ вкрай занепокоєний ситуацією, що склалася навколо однієї з компаній групи "Овостар Юніон", яка впродовж кількох останніх років зазнає регулярного тиску з боку третіх осіб", - зазначено у зверненні, що є в розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

На думку агроасоціацій, метою такого тиску є прагнення оскаржити права власності компанії на належні їй виробничі активи.

Об'єднання провідних аграрних асоціацій України наголосило, що "Овостар Юніон" відіграє визначальну роль у продовольчій безпеці країни, а його підприємства є одними з основних бюджетоутворюючих платників податків у своїх регіонах, надаючи понад 1,5 тис. робочих місць у сільській місцевості. За минулий рік агрохолдинг сплатив понад 400 млн грн податків і всіляко допомагав підрозділам Збройних сил України.

"Овостар Юніон" входить до п'ятірки найбільших виробників яєць у Європі та є публічною компанією з іноземними інвестиціями, акції якої котируються на Варшавській фондовій біржі, нагадали у ВАФ.

Зазначається також, що акціонери компанії занепокоєні спробою рейдерського захоплення фактично частини їхньої власності в Україні. Як наслідок, найбільший канадський інвестор агрохолдингу, Fairfax Holdings, який інвестував в українську економіку понад $300 млн, проінформував про чергову рейдерську атаку Посольство Канади в Україні, яке, своєю чергою, намагається всіляко сприяти недопущенню незаконних спроб захоплення власності іноземних інвесторів і захисту законності.

Як повідомлялося, об'єктом рейдерського захоплення є майновий комплекс і земельна ділянка, розташовані в Макарівському районі Київської області. "Овостар" придбав їх у 2018 році. На момент придбання активу в реєстрі речових прав на нерухоме майно не було обтяжень, які могли б поставити під сумнів законність переходу права власності на актив до агрохолдингу "Овостар Юніон".

Агрохолдинг провів реконструкцію та модернізацію активу і створив на його базі завод із виробництва яєчних продуктів. Під час окупації РФ Київської області 2022 року підприємство було зруйновано і згодом відновлено "Овостаром".

Обставини, які стали підставою для вимог, ніколи не були пов'язані з ТОВ "Овостар" і виникли ще задовго до того, як компанія стала власником майнового комплексу.

ВАФ наголосив, що результатами попередніх судових спорів щодо повернення активів, які були законно набуті ТОВ "Овостар", встановлено необґрунтованість вимог щодо визнання недійсними свідоцтв про права власності та скасування держреєстрації права власності, витребування майна, скасування нотаріальних дій з видачі свідоцтва про придбання активу.

"Цим підривається довіра іноземних інвесторів до подальших інвестицій в економіку країни, інституту власності, а також судової та правоохоронної систем. Такі дії можуть негативно відобразитися на обсягах підтримки України під час відсічі збройної агресії та втрати довіри з боку країн-партнерів, зокрема Канади, резиденти якої є найбільшими акціонерами ГК "Овостар Юніон", - наголошується у зверненні.

Крім цього, у ВАФ вказали на спроби позивачів сформувати через ЗМІ негативну громадську думку не тільки щодо українських акціонерів компанії, а й поширювати звинувачення на адресу посольства Канади в Україні та особисто посла в існуванні майнового інтересу в цій справі. Бізнес-спільнота висловила впевненість у тому, що правосуддя в Україні має здійснюватися на основі Конституції та законів України, на засадах верховенства права, тож важливо дотриматись законності, неупередженості та об'єктивності під час розгляду справ щодо виробничих потужностей ГК "Овостар Юніон".

Лист від ВАФ підписали Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнська аграрна рада, Аграрний союз України, Українська аграрна конфедерація, Спілка птахівників України.