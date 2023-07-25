Інвестиції

13:54 25.07.2023

Канадська Fairfax Financial Holdings докупила 7,1% акцій "Овостару"

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Канадська Fairfax Financial Holdings докупила 7,1% акцій "Овостару"

Міжнародна страхова група Fairfax Financial Holdings (Канада) збільшила частку в капіталі українського агрохолдингу "Овостар" (Ovostar Union) до 17,499% з 10,39%, повідомила компанія на Варшавській фондовій біржі у вівторок.

Зазначається, що угоду було здійснено 30 червня цього року. За її підсумками пакет акцій Fairfax зріс до 1 млн 49,492 тис. з 623,4 тис.

Раніше про угоду з продажу 5,19% акцій "Овостар", здійснену 30 червня, повідомив пенсійний фонд Allianz OFE, який володів 311,443 тис. акцій.

Попередній раз Fairfax значно збільшив частку в "Овостарі" в березні 2021 року - до 10,39% з 5,35%.

Курс акцій агрохолдингу наразі на WSE становить PLN56,5 за штуку ($14,08 за поточним курсом). З початку дня на новині про угоду він зріс на 2,73%, тоді як 30 червня ціна закриття дорівнювала PLN45,2.

Група компаній "Овостар" - вертикально інтегрована публічна холдингова компанія, один із провідних виробників курячого яйця та яєчних продуктів у Європі. Виробник є сертифікованим експортером до країн ЄС з 2015 року.

Холдингова компанія групи - Ovostar Union N. V. у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на Варшавській фондовій біржі по PLN62 за акцію і залучила $33,05 млн. Загалом в обігу перебувають 6 млн акцій.

"Овостар" у першому кварталі 2023 року отримав $8,98 млн чистого прибутку, тоді як аналогічний період 2022 року завершив із чистим збитком $16,44 млн. Виторг збільшився на 70,7% - до $47,30 млн.

"Овостар" завершив 2022 рік із $6,09 млн чистого прибутку, що в 3,7 раза більше, ніж 2021 року. Його виторг збільшився на 1,7% - до $135,63 млн.

Згідно зі звітом, до кінця березня 2023 року мажоритарним акціонером "Овостару" була Prime One Capital Limited - 67,93%, контрольована гендиректором агрохолдингу Борисом Бєліковим і головою ради директорів Віталієм Вересенком; Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - 10,93%, Fairfax Financial Holdings Limited - 9,09% та Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny - 5,02%.

Теги: #овостар #акціонери #ovostar_union

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