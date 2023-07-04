Економіка

19:11 04.07.2023

Група швейцарських інвесторів намагається оскаржити умови угоди UBS щодо купівлі Credit Suisse

2 хв читати
Група швейцарських інвесторів намагається оскаржити умови угоди UBS щодо купівлі Credit Suisse

Група швейцарських інвесторів приєдналася до ініціативи юридичної компанії Legal Pass, яка намагається оскаржити в суді умови угоди щодо купівлі Credit Suisse конкуруючим UBS.

Ethos Foundation, що представляє інтереси колишніх акціонерів Credit Suisse, ще в березні висловлювала незгоду з тим, як було проведено угоду, з огляду на те, що акціонери обох банків не мали змоги проголосувати за її укладення або проти.

Угоду між UBS та Credit Suisse було підписано в неділю, 19 березня, за участю швейцарської влади. Сума угоди становила 3 млрд швейцарських франків ($3,35 млрд), притому що ринкова вартість Credit Suisse на закриття ринку 17 березня дорівнювала 7 млрд франків, наголошується в повідомленні Ethos, оприлюдненому у вівторок.

Обмін акцій Credit Suisse було здійснено з розрахунку 22,48 паперу банку за кожну акцію UBS.

Legal Pass подала позов до суду минулого місяця.

"Credit Suisse було продано за ціною, нижчою за ринкову, під час секретних переговорів і під тиском держави, і все це без участі акціонерів", - заявив юрист компанії Александр Ості.

Сам UBS заявив у травні, що зафіксує дохід у $34,8 млрд у результаті купівлі Credit Suisse. Такий дохід обумовлений від'ємним гудвілом, що виник у зв'язку з тим, що вартість придбаних активів перевищила ціну угоди, повідомив UBS.

Ethos, вивчивши різні варіанти захисту прав акціонерів Credit Suisse, ухвалила рішення приєднатися до ініціативи LegalPass, ідеться в її заяві.

"Оскільки FINMA (швейцарський фінрегулятор - ІФ-У) позбавила акціонерів права голосу, єдиний спосіб оскаржити коефіцієнт обміну акцій - це піти до суду", - заявив CEO Ethos Венсан Кауфманн.

Ethos, створена 1997 року, представляє інтереси 250 швейцарських пенсійних фондів, яким належало близько 5% акцій Credit Suisse. Вони також володіють приблизно 5% UBS.

Теги: #позов #швейцарія #акціонери #credit_suisse

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 29.06.2023
Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака "МАУ"

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака "МАУ"

17:33 22.06.2023
Швейцарія у 2023 р. виділить $20 млн на розмінування земель в Україні

Швейцарія у 2023 р. виділить $20 млн на розмінування земель в Україні

15:55 17.06.2023
Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

18:34 15.06.2023
Швейцарія має намір продати 25 танків Leopard до Німеччини для подальшої передачі Україні - ЗМІ

Швейцарія має намір продати 25 танків Leopard до Німеччини для подальшої передачі Україні - ЗМІ

17:35 15.06.2023
Зеленський запросив Швейцарію долучитися до підготовки Глобального саміту миру

Зеленський запросив Швейцарію долучитися до підготовки Глобального саміту миру

15:09 07.06.2023
Одна з палат швейцарського парламенту схвалила ініціативу послабити контроль за реекспортом зброї виробництва Швейцарії

Одна з палат швейцарського парламенту схвалила ініціативу послабити контроль за реекспортом зброї виробництва Швейцарії

10:35 02.06.2023
Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння Україні

Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння Україні

16:38 24.05.2023
Уряд Швейцарії згоден на перепродаж ФРН 25 танків Leopard 2

Уряд Швейцарії згоден на перепродаж ФРН 25 танків Leopard 2

19:44 23.05.2023
Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

Заступниця керівника ОП обговорила з представниками посольства Швейцарії створення реєстрів та обмін інформацією про постраждалих від агресії РФ дітей

07:46 19.05.2023
Швейцарія закликала притягнути до відповідальності усіх причетних до російської агресії проти України

Швейцарія закликала притягнути до відповідальності усіх причетних до російської агресії проти України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ

Україна отримала $890 млн другого траншу кредиту EFF МВФ

Шмигаль доручив міністру енергетики провести консультації з НКРЕКП для перегляду рішення про підвищення тарифів на водопостачання

Рада ухвалила закон №8401 про скасування 2% "спрощенки" і повернення документальних перевірок

ОП планує за місяць-два розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі - Шурма

ОСТАННЄ

Шмигаль закликає до координації зусиль для якнайшвидшого будівництва нових магістральних водогонів

АМКУ дозволив передати "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафти" - ЗМІ

Мінвідновлення запустить проєктний офіс екосистеми DREAM

Кабмін виділив майже 5,3 млрд грн на відновлення в 10 областях - Шмигаль

Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ

ДТЕК у червні відновив електропостачання 277 тис. абонентів

"Верес" припинив виробництво на найбільшій у країні грибній фермі

Польща ініціює експериментальний КПП для прискорення пропуску вантажівок на кордоні з Україною

"Укртеплокомуненерго" просить припинити стягнення боргів із підприємств ТКЕ до погашення різниці в тарифах

"ДТЕК" відремонтував уже чверть енергоблоків ТЕС у межах підготовки до прийдешнього ОЗП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА