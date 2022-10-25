НБУ позбавив права голосу акціонерів у банках "Форвард", "Український капітал" та ПІБ

(спростування інформації з новини, розданої 24 жовтня)

Національний банк України (НБУ) тимчасово позбавив права голосу акціонерів у банках "Форвард", "Український капітал" та Перший інвестиційний банк, повідомляється на сайті центробанку.

Згідно з повідомленням, регулятор 29 вересня заборонив ТОВ "Скела Терціум", який володіє 21,39% акцій у банку "Український капітал", користуватися правом голосу, а також з 3 жовтня заборонив голосувати російському мажоритарному акціонеру ПІБу Євгену Гінеру (88,89%).

Пресслужба банку "Український капітал" зазначила, що кінцевими бенефіціарними власниками, учасниками (акціонерами), які мають частку у статутному капіталі, є виключно юрособи – резиденти та громадяни України.

"Банк не належить до юросіб, кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників (акціонерів), які мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якими є РФ, громадянин РФ або юрособа, створена і зареєстрована відповідно до законодавства РФ", - йдеться в повідомленні банку", – наголосили в установі.

У Форвард Банку Нацбанк з 3 жовтня тимчасово заборонив голосувати російським акціонерам Рустаму Таріко (опосередковано 100% акцій), АТ "Компанія "Російський стандарт" (опосередковано 100%), ТОВ "Російський Стандарт-Інвест" (14,64% опосередковано) та АТ "Банк Російський Стандарт" (100% безпосередньо).