Акціонери Ferrexpo на річних зборах відхилили низку пропозицій ради, а незалежні акціонери знову не схвалили переобрання Лісовенка директором

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з активами в Україні провела річні загальні збори акціонерів, на яких було відхилено низку пропозицій ради директорів, а також незалежні акціонери не схвалили переобрання Віталія Лісовенка членом ради директорів.

Згідно з біржовим повідомленням компанії, на річних загальних зборах, які відбулися в четвер, було затверджено звіти Ferrexpo за 2023 рік, зокрема про винагороду.

Збори вирішили знову призначити MHA MacIntyre Hudson аудиторами компанії, уповноваживши комітет з аудиту визначити розмір винагороди аудиторів.

Збори затвердили внесення змін до довгострокового плану стимулювання Ferrexpo, відновили право компанії здійснювати ринкову купівлю власних акцій, затвердили новий статут товариства і затвердили період повідомлення - за 14 повних днів - для проведення загальних зборів, крім річних загальних зборів.

Водночас збори не підтримали пропозиції ради директорів щодо надання повноважень директорам із розподілу акцій і надання директорам право скасовувати переважне право купівлі.

Збори обрали та переобрали директорами Стюарта Брауна (Stuart Brown), Миколу Клавдієва (Nikolay Kladiev), Лусіо Дженовезе (Lucio Genovese), Фіону Маколей (Fiona MacAulay) та Наталію Поліщук (Natalie Polischuk).

При цьому за Віталія Лісовенка (Vitalii Lisovenko) було подано 83,47% голосів усіх акціонерів і тільки 47,14% незалежних акціонерів, що недостатньо для переобрання Лісовенка членом ради директорів.

"Як зазначено в повідомленні про річні загальні збори компанії та відповідно до правила лістингу 9.2.2E, рішення про обрання або переобрання незалежного директора має бути ухвалене як більшістю незалежних акціонерів (за винятком контролюючого акціонера компанії), так і більшістю всіх акціонерів. Для встановлення цього було підраховано голоси незалежних акціонерів окремо щодо обрання або переобрання Фіони Маколей, Стюарта Брауна, Віталія Лісовенка та Наталії Поліщук", - констатується в інформації компанії.

Рада Ferrexpo зазначає, що значну частину (понад 20%) голосів було подано проти рішень про надання директорам повноважень щодо розподілу акцій і надання директорам повноважень стосовно відмови від переважного права купівлі, і в остаточному підсумку ці рішення не було ухвалено.

"Рада директорів Ferrexpo розуміє, що такий результат голосування став результатом переважно через те, що найбільший акціонер компанії (Костянтин Жеваго - ІФ-У) не хотів подальшого розмивання своєї частки в компанії. Також значну частину (понад 20%) голосів було подано проти переобрання одного з директорів компанії за результатами голосів незалежних акціонерів (Лісовенка - ІФ-У)", - ідеться в повідомленні.

Рада проведе консультації та взаємодію з акціонерами, щоб краще зрозуміти причини такого голосування, і опублікує оновлену інформацію про взаємодію з акціонерами протягом шести місяців після сьогоднішніх річних загальних зборів акціонерів.

Уточнюється, що оскільки повторне призначення Лісовенка як одного з незалежних невиконавчих директорів не набрало необхідної кількості голосів, необхідної для повторного призначення більшістю незалежних акціонерів, компанія може, відповідно до правил лістингу Великої Британії, винести це питання на друге голосування всіх акціонерів, що відбудеться через 90-120 днів після річних загальних зборів акціонерів. До другого голосування Лісовенко залишається членом Ради директорів Ferrexpo протягом періоду з дати річних загальних зборів "до дати, що настане раніше: завершення другого голосування, дати через 120 днів після річних загальних зборів і дати будь-якої заяви правління про те, що воно не має наміру проводити повторне голосування".

Якщо переобрання Лісовенка буде схвалено більшістю голосів усіх акціонерів під час другого голосування, він буде переобраний до наступних річних загальних зборів акціонерів.

Наразі Рада директорів має намір провести друге голосування за повторне призначення Лісовенка, оскільки директори вважають, що його досвід і внесок як директора є важливими для компанії, резюмується в повідомленні.

Як повідомлялося, на річних зборах 25 травня 2023 року більшість незалежних акціонерів також проголосували проти призначення Лісовенка до складу ради директорів.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії належить 100% ТОВ "Єристівський ГЗК", 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК" і 99,9-відсоткова частка ТОВ "Біланівський ГЗК".