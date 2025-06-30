На Одещині до Дня Конституції зібрали 15 млн грн на потреби ЗСУ

В Одеській області до Дня Конституції України організували благодійний фестиваль-ярмарок, який згуртував 7 районів Одеської області, представників місцевого бізнесу та всіх небайдужих задля збору коштів для 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу та 122-ї окремої бригади ТрО.

"На ярмарку кожен район презентував автентичні товари та фірмову продукцію. Завдяки цьому вдалося зібрати мільйон гривень", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в телеграм-каналі.

Ще 14 млн грн, зазначив він, вдалося зібрати на благодійному аукціоні завдяки активності одеського бізнесу.

"Серед найцінніших лотів: прапори з підписами Президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, фото з автографом голови СБУ Василя Малюка, унікальна графіка від заслуженого художника України, одесита Михайла Реви, рукавиці з автографом Олександра Усика та багато інших речей, які стали символами вдячності й сили", - написав Кіпер.

Крім того, для військовослужбовців 28 ОМБр передано сертифікат на автівку.

"Одещина й надалі підтримуватиме Збройні сили України, адже ми єдині у прагненні до Перемоги", - наголосив голова ОВА.