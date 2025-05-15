Опонент Полтавського ГЗК у спорі у ВС на 4,7 млрд грн подав заявку на банкрутство підприємства – Ferrexpo

ТОВ "Фінансова компанія "Максі Кепітал Груп" подало заяву на відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining), вимагаючи стягнення з підприємства 4,7 млрд грн.

Згідно з повідомленням Ferrexpo у четвер, компанія отримала інформацію про те, що 14 травня 2025 року Господарський суд Полтавської області прийняв до розгляду заяву ТОВ "Фінансова компанія "Максі Кепітал Груп" про відкриття провадження у справі про банкрутство ПГЗК.

При цьому уточнюється, що "Максі Кепітал Груп" подала таку заяву 9 травня 2025 року у зв’язку з оскаржуваною позовною заявою. Хоча суд задовольнив заяву "Максі Кепітал Груп", офіційне провадження у справі про банкрутство ПГЗК не розпочато. Суд призначив підготовче судове засідання на 27 травня 2025 року, на якому розглядатиметься заява "Максі Кепітал Груп".

Ferrexpo повідомляє, що згідно з порадою українських юрисконсультів, під час майбутнього підготовчого засідання суд повинен взяти до уваги, що наразі існує спір між "Максі Кепітал Груп" та ПГЗК, Верховний суд не ухвалив остаточного рішення щодо такого спору, призупинивши можливе виконання такого позову.

Провадження у Верховному суді щодо оскаржуваного позову про поруку наразі триває і Верховний суд вирішив під час останнього судового засідання, яке відбулося 12 травня 2025 року, розглядати справу колегією у складі дев’яти суддів. Дата наступного судового засідання поки не призначена. Ferrexpo продовжує енергійно захищати свою позицію в оскаржуваному позові про поруки у Верховному суді, підкреслюється у пресрелізі.

Також нагадується, що 7 грудня 2022 року ПГЗК отримав від "Максі Кепітал Груп" вимогу в розмірі 4,727 млрд ​​грн щодо оскаржуваної поруки, за якими "Максі Кепітал Груп" стверджує, що ПГЗК гарантував виконання зобов’язань банку "Фінанси та Кредит" за деякими кредитними договорами. Банк "Фінанси та Кредит" перебуває в стадії ліквідації після того, як 18 вересня 2015 року Національний банк України визнав його неплатоспроможним і встановив тимчасову адміністрацію.

Раніше Ferrexpo повідомляла, що 26 січня 2024 року український апеляційний суд підтвердив позов до ПГЗК на суму 4,727 млрд грн (приблизно $124 млн на той час). 30 січня 2024 року ФПМ подав апеляційну скаргу до Верховного Суду України, а 1 квітня 2024 року Верховний суд України призупинив можливе виконання рішення Апеляційного суду України. Таким чином, "Максі Кепітал Груп" не може ініціювати виконавчі процедури до остаточного рішення Верховного суду або до скасування наказу Верховного суду про призупинення, говориться в пресрелізі Ferrexpo.

Незважаючи на те, що керівництво групи вважає, що ця претензія необґрунтована, Група зафіксувала повне забезпечення в сумі 4,727 млрд грн (приблизно $112,5 млн станом на 31 грудня 2024 року) у своїй фінансовій звітності за 2023 фінансовий рік, і це забезпечення було збережено у фінансовій звітності за 2024 фінансовий рік, враховуючи розмір цієї конкретної претензії та ризики, пов’язані з судовою системою в Україні.

Раніше повідомлялося, що ПГЗК 7 грудня 2022 року отримав позов на суму 4,727 млрд щодо оспорюваних порук. Поруки були видані за кредитами банку "ФіК", що належить контролюючому акціонеру групи Констатину Жеваго, який Ferrexpo раніше використовувала як основний транзакційний банк в Україні. Фінустанова все ще перебуває в процесі ліквідації після того, як НБУ оголосив її неплатоспроможною і 18 вересня 2015 року ввів до неї тимчасову адміністрацію.

Позивач за цим позовом стверджує, що він набув прав за певними кредитними угодами, спочатку укладеними між банком та різними позичальниками, деякі з яких є асоційованими особами контролюючого акціонера групи шляхом укладення договору поступки з Фондом гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Господарський суд Полтавської області рішенням від 9 серпня 2023 року позов задовольнив, стягнув з ПГЗК на користь ТОВ "Максі Капітал Груп" 4 млрд 727 млн ​​597,709 тис. грн заборгованості та 939,4 тис. грн. грн витрат на сплату судового збору.

Східний апеляційний господарський суд ухвалою від 26 січня 2024 року змінив мотивувальну частину рішення місцевого господарського суду, в решті рішення залишив без змін. Після цього рішення ПГЗК подав апеляцію до Верховного суду України.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".