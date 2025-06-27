Верховний суд вдруге підтвердив рішення податківців щодо сплати Південним ГЗК 3,7 млрд грн до бюджету за неправильно виплачені дивіденди

Верховний суд України вдруге підтвердив правомірність позиції Державної податкової служби України та зобов'язав ПрАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (Південний ГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.

Згідно з інформацією в. о. голови ДПС Лесі Карнаух на її Facebook-сторінці, вимоги ДПС визнані обґрунтованими та законними.

"Підприємство має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн! Це сума податкових зобов’язань і штрафів за неправомірне застосування пільг при виплаті дивідендів кіпрським компаніям, які виявилися "технічними". Підприємство незаконно застосувало ставку оподаткування 5%", – зазначила Карнаух.

При цьому уточнюється, що донарахована ДПС сума складається з 2,98 млрд грн основного платежу та 0,8 млрд грн штрафів.

Як зауважила Карнаух, у квітні Верховний суд вже ухвалив одну постанову на користь позиції ДПС, але Південний ГЗК вирішив не платити та знову пішов шляхом оскарження у суді – нібито знайшли якісь "нововиявлені обставини", невраховані деталі. Після ретельного аналізу аргументів позивача Верховний суд відмовив у задоволенні заяви Південного ГЗК про перегляд за нововиявленими обставинами. Таким чином суд знову підтримав правомірність висновків податкової.

"На жаль, деякі платники зловживають процесуальними правами, затягують час. Але виконувати рішення суду доведеться, гроші мають бути сплачені до бюджету. Розраховуємо на добросовісність бізнесу, особливо в умовах, коли країні потрібні кошти на оборону", - наголосила керівниця ДПС.

Як повідомлялось, раніше Верховний суд України зобов'язав Південний ГЗК сплатити до бюджету 3,7 млрд грн - це податки та штрафи за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цією компанією кіпрським фірмам.

У свою чергу пресслужба Південного ГЗК направляла агентству "Інтерфакс-Україна" коментар стосовно рішення Верховного суду України.

"У зазначеній справі Південний ГЗК діяв у суворій відповідності до норм Податкового кодексу та міжнародного права, які були чинними у період виплати дивідендів у 2017-2019 роках. Кіпрські компанії, які є акціонерами активу, надали Південному ГЗК всі необхідні документи для застосування ставки податку на репатріацію дивідендів. У своїх діях Південний ГЗК керувався чинними на той час роз'ясненнями Податкової служби України та судовою практикою", - пояснювалось у коментарі.

І додавалось, що адміністративні суди першої та апеляційної інстанції не розглядали справу по суті, а скасували податкові повідомлення-рішення, насамперед посилаючись на мораторій на проведення податкових перевірок під час війни.

Водночас Верховний Суд України змінив раніше сформовану практику щодо мораторію на проведення податкових перевірок і, без належного вивчення матеріалів справи, фактично взяв на себе повноваження суду першої інстанції - ухвалив нове, негативне для Південного ГЗК рішення.

"Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що нестабільність податкової політики та судової практики, а також їхнє зворотне застосування у часі створюють серйозні ризики для інвесторів і негативно впливають на розвиток українського бізнесу. Південний ГЗК продовжує захищати свої права всіма законними методами", - резюмувалось у коментарі пресслужби Південного ГЗК.

Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів із отриманням залізорудного концентрату. Сировинну базу комбінату складають кварцити Скелеватського родовища, розташованого в центральній частині Криворізького залізорудного басейну.

ПГЗК на початок війни контролювався групою "Метінвест" і компанією Lanebrook Ltd. (раніше мажоритарний акціонер компанії Evraz Group, 2018 року вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват" (Дніпро).

За даними НДУ на четвертий квартал 2024 року, у Zantest Limited перебуває 29,8815% акцій підприємства, у Jetere Limited (обидві - Кіпр, зареєстровані за однією адресою) - 59,7630%.

Статутний капітал ПАТ - 535,915 млн грн, номінал акції - 0,25 грн.