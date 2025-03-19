Ferrexpo заявляє про незаконність передачі 49,5% ПГЗК у АРМА та вважає це порушенням міжнародних інвестдоговорів Україною

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з основними активами в Україні заявляє про незаконність передачі 49,5% корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) та вважає це порушенням міжнародних договорів.

У пресрелізі Ferеrxpo у середу відзначається, що компанія та її дочірня компанія Ferrexpo AG надали офіційне письмове повідомлення Україні згідно з міжнародними інвестиційними угодами, що діють між Україною та Великобританією і Україною та Швейцарією.

При цьому нагадується, що 5 березня 2025 року Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про передачу АРМА невизначеної частки корпоративних прав 16 юридичних осіб, у тому числі 49,5% акцій Полтавського ГЗК.

Ferrexpo Plc, Ferrexpo AG і ПГЗК досі не отримали жодних офіційних документів або запитів від української влади щодо рішення суду, констатується у інформації компанії.

Крім того, нагадується, що заява ДБР послідувала за окремим пресрелізом, оприлюдненим ДБР дванадцятьма днями раніше, в якому Бюро повідомило, що готується подати позов разом з Міністерством юстиції України до Вищого антикорупційного суду України з вимогою націоналізувати певні активи та корпоративні права ПГЗК.

"Це останні кроки в серії дій і рішень, прийнятих українськими державними органами та українськими судами стосовно Ferrexpo Group. Наразі проти Ferrexpo Group відкрито більше десяти цивільних і кримінальних справ, які призвели в різний час до заморожування акцій усіх українських дочірніх компаній Ferrexpo, арешту парку залізничних вагонів ПГЗК, замороження банківських рахунків ПГЗК та затримання вищого керівництва (включно з генеральним директором ПГЗК), при цьому Ferrexpo Group має сплатити понад $16 млн під заставу для забезпечення їх звільнення", - констатується в заяві Ferrexpo.

Компанія вважає такі дії та рішення абсолютно безпідставними.

"Вони суперечать українському законодавству, а основне судове провадження в Україні повне процесуальних недоліків і належних процесуальних порушень. Крім того, немає жодного розумного зв’язку між цими діями та рішеннями проти Ferrexpo Group і передбачуваною метою судового переслідування справ проти Костянтина Жеваго. Дочірні компанії Ferrexpo в Україні повністю належать Ferrexpo AG; пан Жеваго не володіє акціями цих компаній. Ferrexpo AG керують її директори (до яких не входить Жеваго), тоді як Ferrexpo Plc керують її директори (до яких не входить Жеваго) на користь усіх її акціонерів (до яких входять багато інституційних інвесторів, пенсійні фонди та приватні особи)", - підкреслюється в інформації Ferrexpo.

У компанії наголосили, що такі дії України у зв’язку з цими справами є порушенням її зобов’язань згідно з британсько-українськими та швейцарсько-українськими угодами, згідно з якими необхідно надавати інвестиціям Ferrexpo справедливий режим і не шкодити необґрунтованими чи дискримінаційними заходами управлінню, обслуговуванню, використанню, користуванню чи розпорядженню інвестиціями Ferrexpo.

"За цих обставин у Ferrexpo Plc і Ferrexpo AG не залишилося іншого вибору, як надіслати уряду України офіційне письмове повідомлення про потенційні претензії згідно з британсько-українськими та швейцарсько-українськими угодами. Мета цього повідомлення полягає в тому, щоб пояснити, яким чином дії України становлять порушення зобов’язань України згідно з британсько-українськими та швейцарсько-українськими угодами, вимагати від України скасування та/або припинення протиправних дій, а також вимагати від уряду України розпочати переговори", - резюмується у зваяві Ferrexpo.

Як повідомлялося, Ferrexpo 5 березня 2025 року заявила, що бере до уваги оприлюднену 4 березня заяву Державного бюро розслідувань (ДБР) про те, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про передачу 49,5% акцій одного з головних активів компаній – ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). У заяві ДБР також йшлося про передачу АРМА корпоративних прав ще у 15 невідомих юридичних особах.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9%-ва - ТОВ "Біланівський ГЗК".