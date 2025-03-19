Ferreхpo у 2024 р. зменшило чистий збиток на 41% за зростання виручки на 43,2%

Гірничорудна компанія Ferreхpo з основними активами в Україні у 2024 році отримала $50,03 млн чистого збитку, що на 41% менше за показник 2023 року ($84,75 млн), йдеться в оприлюдненому у середу річному звіті.

"Результат Групи за 2024 фінансовий рік - це збиток у розмірі $50 млн, в основному через збиток від знецінення у розмірі $72 млн порівняно зі збитком у розмірі $85 млн у 2023 році… Без особливих ефектів у 2024 та 2023 роках результати були б прибутковими у розмірі $22 млн та $46 млн відповідно", – зазначєно у документі.

Згідно із ним виручка Ferrexpo за минулий рік збільшилася на 43,2% –до $933,26 млн з $651,80 млн.

"У 2024 році Група отримала вигоду від відновлення роботи українських чорноморських портів. В результаті загальний обсяг продажів зріс на 64% – до 6,8 млн тонн (2023 – 4,2 млн тонн)", – пояснює компанія.

У той же час вона додала, що позитивний ефект від збільшення обсягів реалізації був частково нівельований зниженням середньорічної базової ціни на залізну руду (65% Fe) на 7% і зниженням середньорічної премії на окатиші на 10%. Водночас середні індексні ставки на міжнародні морські перевезення зросли на 18% – до US$24,9 за тонну та знизили чисті ціни реалізації групи.

"Незважаючи на збиток за рік, базовий показник EBITDA залишився позитивним у 2024 році, але знизився на 30% – до US$69 млн, переважно через зниження операційного прибутку через нижчі ціни реалізації та вищі витрати C1 внаслідок зростання цін на виробничі ресурси", – сказано у звіті.

Відповідно до нього, у 2024 фінансовому році Ferrexpo змінило своє визначення базової EBITDA, виключивши прибутки та збитки від операційних курсових різниць. В результаті, EBITDA за 2023 рік був перерахований зі $130 млн до $99 млн.