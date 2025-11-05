Інтерфакс-Україна
Економіка
10:55 05.11.2025

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

3 хв читати
"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

"Укрзалізниця" (УЗ) через втрату за 2021-2025 роки 49% вантажних перевезень більше не може субсидіювати за їх рахунок збиткові пасажирські перевезення, пропонує збільшити вантажні тарифи на 41,5% наступного року в два етапи та просить про бюджетну підтримку, заявив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

"Чистий збиток за 9 місяців – 7,195 мрлд грн, збитки пасажирки в минулому році – 18 млрд грн. Так чи інакше не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово, для того, щоб не було шоків в промисловості, в два етапи", – сказав він з трибуни Верховної Ради, куди його викликали депутати напередодні, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Нам треба хоча б індексувати до темпу роста (цін) виробників. Це може дати 22,5 млрд грн, якщо ми зробимо це наступного року з 1 січня та 1 липня – на 27,5% та 11%", – зазначив Лещенко.

Він пояснив, що ситуації з вантажними перевезеннями навряд чи покращиться, бо цього року втрачена практична всю вугільна галузь Донеччини, й остання шахта – Білозірська – вже також зупинена.

"Гірничо-збагачувальні комбінати зупиняються через війну… Також в цьому році було 800 атак на інфраструктуру залізниці із пошкодженням 3 тис. об’єктів… Щоб компенсувати збитки потрібна допомога платників податків України", – наголосив заступник голови наглядової ради.

За його словами, обговорюється 16 млрд грн бюджетної допомоги 2026 року, щоб компенсувати збитки пасажирки, і компанія дуже вдячна, що є готовність підтримати це рішенням уряду.

Лещенко нагадав, що цього року для компенсації пасажирки прийнято рішення спрямувати "Укрзалізниці" 13 млрд грн.

Він також зазначив, що зі свого боку компанія за рахунок продажу брухту може отримати також додатково до 10 млрд грн.

Як повідомлялося, у проєкті держбюджету-2026 на розвиток міського пасажирського транспорту у містах України заплановано 4,2 млрд грн, на модернізацію залізниці – 1,2 млрд грн. Крім того, для реалізації спільного з французьким урядом проєкту постачання рейок "Укрзалізниці" передбачено фінансування у 1,8 млрд грн.

Обсяг експортних перевезень УЗ у січні-червні 2025 року скоротився на 13,5% – до 38,7 млн тонн, внутрішні перевезення – на 11,7%, до 35,5 млн тонн, тоді як обсяг імпортних перевезень зріс на 5,4% – до 5,3 млн тонн.

Пасажиропотік у першому півріччі 2025 року збільшився на 1,2% – до 13,52 млн.

Згідно з очікуваннями "Укрзалізниці", які були представлені у проєкті держбюджету-2026, збиток від пасажирських перевезень у 2025 році становитиме 20,8 млрд грн, у 2026 році – 22,3 млрд грн, у 2027 році – 24,7 млрд грн та у 2028 році – 29,4 млрд грн. Водночас компанія прогнозує різке зниження прибутку від вантажних перевезень у 2025 році до 0,9 млрд грн, помірне зростання у 2026 році до 9,0 млрд грн, у 2027 році до 12,6 млрд грн та у 2028 році до 19,3 млрд грн.

За результатами діяльності компанії у 2024 році збиток за сегментами пасажирських перевезень збільшився на 2,4 млрд грн, або 15,4% – до 18,1 млрд грн, джерелом його покриття був прибуток від сегменту вантажних перевезень, який становив 20,4 млрд грн.

Загалом у 2024 році УЗ збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Теги: #укрзалізниця #збиток

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 04.11.2025
Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

12:15 04.11.2025
Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

09:38 04.11.2025
Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

14:46 03.11.2025
"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

10:19 03.11.2025
СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

20:33 02.11.2025
Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

11:18 02.11.2025
"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

23:26 01.11.2025
Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

07:46 31.10.2025
РФ знову обстріляла залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині – "Укрзалізниця"

РФ знову обстріляла залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині – "Укрзалізниця"

16:52 29.10.2025
Фонд Баффета надасть напряму "Ремонт і виробництво" УЗ технічну допомогу обладнанням на $9,2 млн

Фонд Баффета надасть напряму "Ремонт і виробництво" УЗ технічну допомогу обладнанням на $9,2 млн

ВАЖЛИВЕ

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

ОСТАННЄ

Україна повинна поступово скасовувати цінові обмеження на енергоринку та ПСО на суб'єктів газової сфери – Пакет розширення

14% агробізнесу в 2025 р. стикалися з корупцією

Мінрозвитку відібрало 9 проєктів у рамках відновлення України, перемогли заявки "Руху без бар'єрів" і фабрики-кухні

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

Економіка України продемонструвала значну стійкість, але з'явилися ознаки уповільнення - Пакет розширення

Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

"Інтерпайп" за 6 міс. знизив продаж залізничної продукції у Європі та України і наростив в інших країнах включно

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Україна продовжує накопичувати запаси газу в ПСГ після початку активного опалювального сезону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА