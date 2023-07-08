Кожен день повномасштабного вторгнення завдає екологічної шкоди на 4 млрд грн

Один день військової агресії Росії обходиться в €102 млн або 4 млрд гривень збитків українській екології, заявив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець у суботу.

"1 день великої війни = 102 млн євро або 4 млрд гривень шкоди довкіллю. І це без урахування екоциду Росії на Каховській ГЕС", - наводить слова Стрільця урядовий портал.

Він зазначив, що щодня інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій, тривають великі втрати природних ресурсів.

"Сьогодні маємо вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує росії мінімум 102 млн євро або 4 млрд гривень екологічних збитків", - вважає міністр.

Стрілець заявив, що країна-агресор має заплатити за всю завдану шкоду, і з цією метою Україна працює над визнанням екоциду в міжнародному законодавстві.