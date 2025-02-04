Ferrexpo знов відкидає обвинувачення про відповідальність ПГОКа та гендиректора про незаконний продаж окатишів на 157 млрд грн

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з основними активами в Україні повідомляє про отримання інформації про цивільний позов щодо солідарної відповідальності Полтавського ГОКа та його генерального директора за збитки на користь української держави на суму 157 млрд грн.

Згідно інформації Ferеrxpo, було отримано інфо по завершення досудового розслідування 16 січня 2025 року Нацполіцією за фактом збуту відходів виробництва залізорудних окатишів та направлено справу до суду першої інстанції.

Наразі ПГОК про початкові звинувачення в незаконному продажу відходів трансформувалися в звинувачення в тому, що ПГОК незаконно видобуває і продає надра (мінерали, крім залізної руди), що, як стверджується, завдало шкоди навколишньому середовищу.

"ПГОК повністю відкидає ці звинувачення на тій підставі, що незаконного видобутку надр не було. ПГОК видобуває та видобуває залізну руду відповідно до своєї ліцензії на видобуток. Потім залізна руда переробляється для отримання залізорудних окатишів. У результаті цих процесів будь-які відходи, що залишаються, накопичуються відповідно до найкращих гірничих практик і екологічних стандартів", - констатується в прес-релізі.

Ґрунтуючись на інформації, отриманій групою, та за порадами українських юридичних радників, ПГОК вважає, що ці звинувачення та претензії є безпідставними, і FPM має намір рішуче захищати свою позицію в українських судах.

Операції групи залишаються незмінними. Подальші оновлення щодо ситуації будуть зроблені в міру необхідності.

Раніше повідомлялося, що стосовно керівництва ПГЗК проводяться інші слідчі дії. Зокрема, у вересні 2023 року слідчі Нацполіції повідомляли голові правління ПГЗК Віктору Лотоусу про підозру через незаконний видобуток надр на 157 млрд грн, що також призвело до шкоди довкіллю (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального Кодексу України).

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9%-ва - ТОВ "Біланівський ГЗК".