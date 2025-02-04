Інтерфакс-Україна
Економіка
20:19 04.02.2025

Ferrexpo знов відкидає обвинувачення про відповідальність ПГОКа та гендиректора про незаконний продаж окатишів на 157 млрд грн

2 хв читати
Ferrexpo знов відкидає обвинувачення про відповідальність ПГОКа та гендиректора про незаконний продаж окатишів на 157 млрд грн

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з основними активами в Україні повідомляє про отримання інформації про цивільний позов щодо солідарної відповідальності Полтавського ГОКа та його генерального директора за збитки на користь української держави на суму 157 млрд грн.

Згідно інформації Ferеrxpo, було отримано інфо по завершення досудового розслідування 16 січня 2025 року Нацполіцією за фактом збуту відходів виробництва залізорудних окатишів та направлено справу до суду першої інстанції.

Наразі ПГОК про початкові звинувачення в незаконному продажу відходів трансформувалися в звинувачення в тому, що ПГОК незаконно видобуває і продає надра (мінерали, крім залізної руди), що, як стверджується, завдало шкоди навколишньому середовищу.

"ПГОК повністю відкидає ці звинувачення на тій підставі, що незаконного видобутку надр не було. ПГОК видобуває та видобуває залізну руду відповідно до своєї ліцензії на видобуток. Потім залізна руда переробляється для отримання залізорудних окатишів. У результаті цих процесів будь-які відходи, що залишаються, накопичуються відповідно до найкращих гірничих практик і екологічних стандартів", - констатується в прес-релізі.

Ґрунтуючись на інформації, отриманій групою, та за порадами українських юридичних радників, ПГОК вважає, що ці звинувачення та претензії є безпідставними, і FPM має намір рішуче захищати свою позицію в українських судах.

Операції групи залишаються незмінними. Подальші оновлення щодо ситуації будуть зроблені в міру необхідності.

Раніше повідомлялося, що стосовно керівництва ПГЗК проводяться інші слідчі дії. Зокрема, у вересні 2023 року слідчі Нацполіції повідомляли голові правління ПГЗК Віктору Лотоусу про підозру через незаконний видобуток надр на 157 млрд грн, що також призвело до шкоди довкіллю (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального Кодексу України).

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9%-ва - ТОВ "Біланівський ГЗК".

Теги: #ferrexpo #претензії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:22 18.04.2025
Ferrexpo констатує збільшення блокування відшкодування ПДВ через санкції до Жеваго і дистанціюється від головного акціонера

Ferrexpo констатує збільшення блокування відшкодування ПДВ через санкції до Жеваго і дистанціюється від головного акціонера

11:33 19.03.2025
Ferrexpo ініціює міжнародний арбітраж проти України через передачу 49,5% ПГЗК АРМА

Ferrexpo ініціює міжнародний арбітраж проти України через передачу 49,5% ПГЗК АРМА

09:37 19.03.2025
Ferreхpo у 2024 р. зменшило чистий збиток на 41% за зростання виручки на 43,2%

Ferreхpo у 2024 р. зменшило чистий збиток на 41% за зростання виручки на 43,2%

11:16 06.11.2024
Курс акцій Ferrexpo підскочив на 35% на новині про перемогу Трампа на виборах президента США

Курс акцій Ferrexpo підскочив на 35% на новині про перемогу Трампа на виборах президента США

19:35 05.08.2024
Судовиконавці наклали новий арешт на акції Ferrexpo Жеваго на 49,3% акцій у ПГЗК

Судовиконавці наклали новий арешт на акції Ferrexpo Жеваго на 49,3% акцій у ПГЗК

21:55 26.07.2024
Прем'єр Словаччини запропонував прем'єру України "технічне рішення" щодо транзиту нафти "ЛУКОЙЛу"

Прем'єр Словаччини запропонував прем'єру України "технічне рішення" щодо транзиту нафти "ЛУКОЙЛу"

23:17 20.07.2024
Прем'єр Словаччині поскаржився прем'єру України на призупинення Києвом транзиту нафти "ЛУКОЙЛУ"

Прем'єр Словаччині поскаржився прем'єру України на призупинення Києвом транзиту нафти "ЛУКОЙЛУ"

19:10 03.10.2023
Україна, Канада, Швеція та Велика Британія після переговорів з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ": Іранська сторона продовжує ігнорувати наші претензії

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія після переговорів з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ": Іранська сторона продовжує ігнорувати наші претензії

15:22 14.07.2023
Кличко публічно відповів на претензії Держкомісії з перевірки мостів щодо аварійності мосту Патона і мосту Метро

Кличко публічно відповів на претензії Держкомісії з перевірки мостів щодо аварійності мосту Патона і мосту Метро

13:59 06.07.2022
"Філіп Морріс" стикається в Україні з необґрунтованими претензіями з боку держорганів - гендиректор

"Філіп Морріс" стикається в Україні з необґрунтованими претензіями з боку держорганів - гендиректор

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

ОСТАННЄ

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у I кварталі зросли на 6,7% – Держстат

Збитки від шахрайських операцій з картками у 2024р зросли на 37% за скорочення їх кількості на 1% – НБУ

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

Експорт зерна із початку 2024/25 МР досяг 36,4 млн тонн - Мінагрополітики

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Інтерпайп зібрав представників 26 компаній-клієнтів на оз.Гарда в Італії для зміцнення стосунків

Українським морським коридором експортовано близько 76 млн тонн зерна

Уряд виплатив українцям кешбек за березень

Правекс Банк виграв справу щодо понад $3 млн у спорі з клієнтом банківського сейфа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА