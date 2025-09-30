Інтерфакс-Україна
Події
06:52 30.09.2025

Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

1 хв читати

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою заявою про тиск з боку керівництва Європейського Союзу. Фрагмент відео власної промови Орбан розмістив на платформі X в понеділок.

"Брюссель перетворив ЄС на воєнний проект. Вони говорять про мир, але готуються до війни, намагаючись нав'язати всім народам свою політику. Угорці та словаки знають, що означає війна, і нас не штовхнуть на цей шлях. Ми обираємо суверенітет, силу любові та єдності над гнобленням. Ті, хто вчиться на історії, можуть захистити майбутнє", - заявив Орбан.

Джерело: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1972684904560201798

Теги: #угорщина #єс #претензії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 29.09.2025
Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

19:33 29.09.2025
Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

18:44 29.09.2025
Орбан про угорські дрони над Україною: 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна

Орбан про угорські дрони над Україною: 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна

16:11 29.09.2025
Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

15:30 29.09.2025
Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

14:55 29.09.2025
Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів

Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів

14:51 29.09.2025
Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

14:47 29.09.2025
ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

18:16 28.09.2025
Сибіга: Україна розраховує на лідерство Ради Європи щодо просування Спецтрибуналу для РФ

Сибіга: Україна розраховує на лідерство Ради Європи щодо просування Спецтрибуналу для РФ

12:41 28.09.2025
Через вибух пошкоджено автомобілі на парковці Представництва ЄС в Україні - Матернова

Через вибух пошкоджено автомобілі на парковці Представництва ЄС в Україні - Матернова

ВАЖЛИВЕ

Сили безпілотних систем уразили за добу 766 ворожих цілей

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 766 ворожих цілей

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

YouTube виплатить 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову з боку Трампа

30 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо "злочинів ОУН і УПА"

Сибіга провів зустріч з Сікорським і Будрісом в форматі Люблінського трикутника

Білий дім опублікував розгорнутий план мирного врегулювання в Газі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА