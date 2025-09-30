Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою заявою про тиск з боку керівництва Європейського Союзу. Фрагмент відео власної промови Орбан розмістив на платформі X в понеділок.

"Брюссель перетворив ЄС на воєнний проект. Вони говорять про мир, але готуються до війни, намагаючись нав'язати всім народам свою політику. Угорці та словаки знають, що означає війна, і нас не штовхнуть на цей шлях. Ми обираємо суверенітет, силу любові та єдності над гнобленням. Ті, хто вчиться на історії, можуть захистити майбутнє", - заявив Орбан.

Джерело: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1972684904560201798