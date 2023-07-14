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15:22 14.07.2023

Кличко публічно відповів на претензії Держкомісії з перевірки мостів щодо аварійності мосту Патона і мосту Метро

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Кличко публічно відповів на претензії Держкомісії з перевірки мостів щодо аварійності мосту Патона і мосту Метро

Мер Києва Віталій Кличко публічно відповів на висновки Державної комісії з перевірки мостових споруд, яка звернула особливу увагу на аварійний стан мосту Патона і мосту Метро в Києві.

"Центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці. За тиждень Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена рішенням РНБО, вирішила зібрати інформацію щодо стану 28 000 мостів у всій Україні! Наразі комісія отримала дані щодо майже 22 500 штучних споруд. У публічній площині претензії лунають тільки до Києва…", - написав Кличко в телеграм-каналі в п'ятницю.

"...дещо нагадаю і поясню. Перше. Міст Патона, який перебуває в аварійному стані. Два роки тому, за наполяганням уряду, Мінінфраструктури місто передало його для ремонту в проєкт "Велике будівництво". Оскільки важливо було, щоб роботи розпочалися якнайшвидше. Бо, як відомо, цей об'єкт є пам'яткою архітектури і там багато нюансів (зокрема, погоджень з Мінкультом), які держава може вирішити максимально швидко", - нагадав Кличко.

"Друге. Також в аварійному стані міст Метро. Його конструкція за радянських часів була експериментальною, - таких мостів було всього декілька в СРСР. І на сьогодні залишився тільки в Києві. Перебудувати його коштує щонайменше EUR500 млн. Це за оцінками європейських фахівців (ЄБРР), з якими ми до війни розробляли проєкт і були домовленості про фінансування масштабного проєкту. З початком широкомасштабної війни спільні з європейськими партнерами проєкти поставлені на паузу. Але місто розробляє проєкт першочергових протиаварійних робіт на цьому мосту. І плануємо розпочати оновлення мосту Метро наступного року. Нагадаю, що частину цього мостового переходу - міст через Русанівську протоку - оновили в 2020 році", - зазначив мер столиці.

"Щоб розвантажити і закрити на ремонт міст Метро, ми робимо все, аби цього року запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Роботи там тривають. Попри обшуки, блокування рахунків - тобто спроб зупинити роботи", - наголосив міський голова.

Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійним кожен десятий міст в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у четвер увечері.

Попередні висновки комісії свідчать, що близько 10% українських мостових споруд перебувають в аварійному стані. Серед них - два великі мости з високою інтенсивністю руху в Києві: міст Патона та міст Метро. "Перший аналіз технічної документації, актів огляду мостів показав критичну ситуацію зі станом мостових споруд в Україні. Це неприпустима ситуація і для фізичної безпеки українців, і обороноздатності та економіки України загалом", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, слова якого наводить пресслужба.

Теги: #кличко #мости #претензії

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