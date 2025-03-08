Події

15:27 08.03.2025

Рада оборони Києва розгляне питання щодо рух громадського транспорту та порядку роботи мостів - Ткаченко

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Наступного тижня на Раді оборони Києва планується ухвалити рішення щодо руху громадського транспорту та порядку роботи мостів, повідомив начальник Київського МВА Тимур Ткаченко.

«Готуємося до важливих рішень. Наступного тижня на Раді оборони ухвалюємо два ключові питання: рух громадського транспорту та порядок роботи мостів. Щодо відряджень – багато хто чинить опір, вигадуючи формальні причини, але публічно заявляю: я буду вносити це питання з голосу», - написав Ткаченко у телеграм у суботу.

«Окремо – евакуація приватного транспорту під час повітряних тривог. Даю чітке доручення, щоб цього не відбувалося, це - справедливо. Справедливості заради також очікую два звіти, які досі не отримав: 1. По перепустках. 2. По знесенню кіосків біля метро, де в одних їх прибирали, а в інших – ні. Має бути чіткий план дій та аргументація. Чекаю конкретики», - зазначив очільник столічної МВА.

Теги: #ткаченко #мости #транспорт

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