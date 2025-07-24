Інтерфакс-Україна
Події
13:10 24.07.2025

Суд продовжив запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК Ferrexpo до 14 вересня включно

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Суд продовжив запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК Ferrexpo до 14 вересня включно

Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області задовольнив клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора про продовження строку дії запобіжних заходів голові правління ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК), основного активу групи Ferrexpo, Віктору Лотоусу до 14 вересня поточного року включно.

"Продовжити строк дії покладених на обвинуваченого (Лотоуса – ІФ-У) додаткових зобов'язань, а саме: повідомляти суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до територіального підрозділу ДМСУ за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну", - констатується в ухвалі суду.

Згідно з постановою, яку ухвалено 14 липня і оприлюднено 17 липня, строк дії обов`язків становить два місяці - до 14 вересня 2025 року включно.

Контроль за виконанням зобов'язань покладено на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора.

Ухвала набрала законної сили після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялось, керівника ПГЗК судитимуть, зокрема, за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків.

"Підприємство, що здійснює видобуток, переробку та експорт залізної руди, входить до структури промислово-фінансової групи, підконтрольної колишньому народному депутату України, який перебуває у міжнародному розшуку. Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин", - повідомляв Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівник вказаного комбінату організував схему ухилення від оподаткування, яка передбачала заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов’язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу.

"У результаті таких протиправних дій упродовж 2015-2017 рр. державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток", - зазначалось у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранта судитимуть за умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

ПГЗК входить до складу групи компаній Ferrexpo. Кінцевим бенефіціарним власником істотної частки Ferrexpo є Костянтин Жеваго.

Головою правління ПГЗК є Лотоус, який фігурує у кількох слідчих провадженнях.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100-відсоткова частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9-відсоткова - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Теги: #суд #пгзк #лотоус

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