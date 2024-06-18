Голова правління Полтавського ГЗК поскаржився на свій арешт і розмір застави до ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу голови правління ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК) Віктора Лотоуса, який вважає порушеними свої права, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини, під час розслідування трьох кримінальних проваджень, ініційованих Державним бюро розслідувань (ДБР), Нацполіцією України та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як ідеться в пресрелізі ПГЗК у вівторок, у поданій юридичними представниками Лотоуса скарзі оскаржується обґрунтованість обраних запобіжних заходів, зокрема арешту, розміру застави, який спочатку в одній зі справ сягав майже 1 млрд грн.

Уточнюється, що, на думку позивача, кваліфікація справ штучно ускладнювалася, була відсутня обґрунтована підозра, а кримінальні провадження мають політичну природу.

"У процесі розслідувань кримінальних проваджень проти нашого клієнта були допущені численні порушення. Ми переконані, що ЄСПЛ встановить і зафіксує ці порушення прав людини. Прийняття скарги до розгляду є важливим кроком на шляху до справедливості", - наведено в релізі слова Олександра Ружицького - адвоката голови правління ПГЗК.

Як повідомлялося, ДБР вважає, що Лотоус разом з іншими трьома представниками менеджменту комбінату незаконно збували нефракційний відсів у 2019-2021 роках, унаслідок чого в липні 2023 року голові правління було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 60 млн грн. Досудове розслідування у справі завершено, проте ПГЗК стверджує, що правоохоронці продовжують чинити тиск на підприємство, ініціюючи накладення арешту на 2 382 піввагони із забороною їх використання.

У справі БЕБ детективи звинувачують Лотоуса з головним бухгалтером у тому, що у 2018-2021 роках вони ініціювали ухилення підприємством від сплати рентних платежів на суму майже 1,2 млрд грн. У листопаді 2023 року Шевченківський райсуд Києва обрав голові правління запобіжний захід у вигляді застави 800 млн грн, а у квітні 2024 року колегія суддів Київського апеляційного суду знизила її до 650 млн грн. Справу передано до суду.

Нарешті у справі Нацполіції слідчі інкримінують Лотоусу незаконний видобуток скельного розриву, нефракційного відсіву та порожніх порід, що у 2015-2021 роках нібито завдало збитків на суму 157 млрд грн. Під час розслідування у вересні 2023 року голові правління комбінату було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 999,9 млн грн, а в жовтні в апеляції її було зменшено до 400 млн грн. Лотоуса 38 днів тримали в київському слідчому ізоляторі. Справа перебуває на етапі слідства.

Зі свого боку ДБР у березні 2024 року повідомило, що екснародний депутат-утікач, бізнесмен Костянтин Жеваго, який є найбільшим акціонером гірничорудної компанії Ferrexpo, якій належить ПГЗК, має намір дискредитувати слідство заявами про нібито тиск на бізнес, щоб зберегти особисті активи та не виконувати зобов'язання перед кредиторами.

ДБР у межах іншого провадження перевіряє факти умисних дій посадових осіб ПГЗК і безпосередньо Жеваго, спрямованих на доведення до банкрутства комбінату.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100-відсоткова частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9-відсоткова - ТОВ "Біланівський ГЗК".