13:34 13.01.2026

Мережа "Антошка" добровільно відкликала окремі партії сумішей NAN та Nestogen після повідомлення від "Нестле Україна"

Мережа магазинів "Антошка" добровільно відкликала окремі партії сумішей NAN та Nestogen після отримання 5 січня повідомлення від офіційного постачальника продукції Nestlè в Україні ТОВ "Нестле Україна" щодо відкликання цих продуктів в Україні.

"Мережа магазинів "Антошка" миттєво відреагували на заклик партнера ТОВ "Нестле Україна" - нами було відкликано та припинено продаж перелічених у повідомленні ТОВ "Нестле Україна" окремих партій товарів в офлайн-магазинах та на сайті antoshka.ua. Споживачам, які раніше придбали продукцію, зазначену у повідомленні, рекомендуємо звернутись до зручного для вас магазину нашої мережі із метою повернення товару", - йдеться в повідомленні компанії, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна".

Мережа  зазначає, що, згідно з інформацією Держпродспоживслужби,  на початку грудня Nestlé добровільно відкликала обмежені партії сумішей для дитячого харчування, що реалізовувалися у низці європейських країн, як запобіжний захід через потенційний ризик на одній із виробничих ліній, але зазначені партії продукції не імпортувалися в Україну.

"Тобто ТОВ "Нестле Україна" повідомили про відкликання певних партій суміші в деяких країнах Європи. І саме ці партії не поставлялись в Україну", - підкреслили в "Антошці".

При цьому, згідно з інформацією мережі,  ТОВ "Нестле Україна" ініціювало запобіжне вилучення додаткових партій сумішей, "які було завезено саме для українського ринку".

"Мережа дитячих магазинів "Антошка" відповідально поставились до процесу відкликання вказаних партій сумішей, зняла з продажу в роздрібних магазинах та на сайті в день отримання повідомлення від постачальника 5 січня 2025 року", - підкреслили в мережі.

Мережу "Антошка" засновано в Україні у 1997 році.

Як повідомлялося, аптечна мережа "Аптека 9-1-1" припинила продаж дитячих сумішей NAN та Nestogen компанії Nestlè одразу після отримання 5 січня 2026 року повідомлення від ТОВ "Нестле Україна" щодо потенційного ризику певних партій цієї продукції: продаж перелічених у зверненні ТОВ "Нестле Україна" партій продукції було негайно припинено в аптеках мережі та на сайті apteka911.ua, а відповідні товари відкликано з обігу. В мережі "Аптека 911" підкреслили, що зазначена продукція "надійшла до мережі "Аптека 9-1-1" безпосередньо від постачальника та мала всі необхідні супровідні документи.

Теги: #суміші #nestlè #антошка

