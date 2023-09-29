Економіка

11:31 29.09.2023

Стартувало будівництво заводу сухих будсумішей Saint-Gobain в Івано-Франківській області

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Стартувало будівництво першого заводу сухих будівельних сумішей французької групи компаній Saint-Gobain у Тлумацькому районі Івано-Франківської області.

"Сьогодні ми розпочали будівництво. Інвестиції становлять EUR9 млн, масштаби - 60 тис. тонн продукції на рік", - розповів генеральний директор Saint-Gobain Construction Products Ukraine Кирило Песенков агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що компанія має намір вийти на заплановану потужність до кінця 2024 року. На першому етапі роботи заводу буде створено близько 30 робочих місць.

Як повідомлялося, будівництво заводу біля Хотимирського гіпсового родовища компанія Saint-Gobain планувала ще 2017 року, поряд із заводом із виробництва гіпсокартону. Група планувала інвестувати у виробничий комплекс із двох об'єктів до EUR65 млн.

Гіпсовий кар'єр розробляє дочірня компанія Saint-Gobain Construction Products Ukraine - ПП "Троянські гіпси".

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Сен-Гобен Будівельна продукція Україна" є французька АТ "Сен-Гобен Ізовер" (JSC Saint-Gobain Isover). За підсумками 2022 року компанія отримала 279 млн грн доходу, 18,5 млн грн чистого прибутку.

Saint-Gobain - один із найбільших у Європі виробник будматеріалів, заснована 1665 року. Група працює у трьох секторах: інноваційні матеріали (включно з плоским склом і склом для спеціальних застосувань), будівельна продукція (тепло- і звукоізоляційні матеріали, сухі будівельні суміші та розчини, акустичні панелі, гіпсові суміші та гіпсокартон), а також займається дистрибуцією будівельних матеріалів.

Штаб-квартира групи розташована в Парижі. Вона об'єднує понад 1 тис. компаній у 67 країнах, у яких працює понад 170 тис. осіб. В Україні група представлена офісом продажів з 1995 року.

Теги: #завод #saint_gobain #суміші

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