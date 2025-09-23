ЄСПЛ розгляне запит Верховного суду на висновок щодо права проживання колишньої монахині на території монастиря

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв перший запит Верховного суду з приводу надання консультативного висновку у справі за позовом про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням у контексті статей 6, 8, 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що передбачено Протоколом №16 до Конвенції, повідомила пресслужба Верховного суду.

Згідно з повідомленням, справа стосується визначення права колишньої монахині на користування келією у приміщенні монастиря, де вона була зареєстрована за згодою релігійної організації як власниця житлового приміщення, і тривалий час проживала. Позивачка зазначила, що не має іншого житла. Зазначається, що монахиня вийшла із чернечого статусу через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

Водночас монастир просив визнати, що позивачка втратила право користування зазначеним приміщенням, посилаючись на припинення її чернечого статусу та канонічні норми.

Верховний суд в свою чергу сформулював питання до ЄСПЛ, чи є приміщення культових споруд – монастирів (келії) житлом у розумінні Конвенції, а також поширюється юрисдикція національного суду на такий спір.

Зазначається, що голова ЄСПЛ запросив сторони справи на національному рівні надати письмові коментарі до 31 жовтня 2025 року. Консультативний висновок буде надано Великою палатою ЄСПЛ у складі 17 суддів.

Згідно судового рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільскої області від 24 вересня 2021 року, суд відмовив у задоволенні позову Спасо-Преображенського монастиря Української Греко-Католицької церкви визнати відповідача таким, що втратив право на користування приміщенням. Водночас суд частково задовольнив зустрічний позов та зобов'язав монастир усунути перешкоди у користуванні житлом.