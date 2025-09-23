Інтерфакс-Україна
Події
20:35 23.09.2025

ЄСПЛ розгляне запит Верховного суду на висновок щодо права проживання колишньої монахині на території монастиря

2 хв читати
ЄСПЛ розгляне запит Верховного суду на висновок щодо права проживання колишньої монахині на території монастиря

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв перший запит Верховного суду з приводу надання консультативного висновку у справі за позовом про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням у контексті статей 6, 8, 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що передбачено Протоколом №16 до Конвенції, повідомила пресслужба Верховного суду.

Згідно з повідомленням, справа стосується визначення права колишньої монахині на користування келією у приміщенні монастиря, де вона була зареєстрована за згодою релігійної організації як власниця житлового приміщення, і тривалий час проживала. Позивачка зазначила, що не має іншого житла. Зазначається, що монахиня вийшла із чернечого статусу через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

Водночас монастир просив визнати, що позивачка втратила право користування зазначеним приміщенням, посилаючись на припинення її чернечого статусу та канонічні норми.

Верховний суд в свою чергу сформулював питання до ЄСПЛ, чи є приміщення культових споруд – монастирів (келії) житлом у розумінні Конвенції, а також поширюється юрисдикція національного суду на такий спір.

Зазначається, що голова ЄСПЛ запросив сторони справи на національному рівні надати письмові коментарі до 31 жовтня 2025 року. Консультативний висновок буде надано Великою палатою ЄСПЛ у складі 17 суддів.

Згідно судового рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільскої області від 24 вересня 2021 року, суд відмовив у задоволенні позову Спасо-Преображенського монастиря Української Греко-Католицької церкви визнати відповідача таким, що втратив право на користування приміщенням. Водночас суд частково задовольнив зустрічний позов та зобов'язав монастир усунути перешкоди у користуванні житлом.

 

 

 

Теги: #єспл #черниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 16.07.2025
Механізму примусу РФ до виконання рішення ЄСПЛ немає, але компенсаційний механізм буде враховувати рішення суду - уповноважена

Механізму примусу РФ до виконання рішення ЄСПЛ немає, але компенсаційний механізм буде враховувати рішення суду - уповноважена

16:14 16.07.2025
Рішення ЄСПЛ можна вже використовувати в справах щодо агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності – уповноважена

Рішення ЄСПЛ можна вже використовувати в справах щодо агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності – уповноважена

19:20 09.07.2025
Сибіга про рішення ЄСПЛ: Суд є чітким, як ніколи – російські окупанти вчинили жахливі звірства під час цієї війни

Сибіга про рішення ЄСПЛ: Суд є чітким, як ніколи – російські окупанти вчинили жахливі звірства під час цієї війни

16:43 09.07.2025
Стефанішина про рішення ЄСПЛ: у жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження зневаги до міжнародного правопорядку

Стефанішина про рішення ЄСПЛ: у жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження зневаги до міжнародного правопорядку

16:00 09.07.2025
Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

14:27 09.07.2025
ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

14:11 09.07.2025
Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

13:44 09.07.2025
ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

14:25 17.06.2025
ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ"9 липня – Мінюст

ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ"9 липня – Мінюст

12:28 07.04.2025
Президент підписав закон про гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ

Президент підписав закон про гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ

ВАЖЛИВЕ

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Трамп: Думаю, що Орбан перестане купувати нафту, якщо я поговорю з ним

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

ОСТАННЄ

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

Науседа: Кордони України не є предметом переговорів

Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Запоріжжі зросла до 15 осіб – ОВА

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Трамп: Думаю, що Орбан перестане купувати нафту, якщо я поговорю з ним

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА