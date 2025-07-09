Стефанішина про рішення ЄСПЛ: у жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження зневаги до міжнародного правопорядку

Фото: https://www.facebook.com/

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що у жодному попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародною спільнотою кричущої зневаги до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, як в рішення Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо Росії.

"У жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародною спільнотою кричущої зневаги до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни", - написала Стефанішина в мережі Facebook, коментуючи рішення ЄСПЛ у справі "Україна-Нідерланди проти Росії".

За її словами, суд встановив, що військові атаки російських сил по суверенній території України з 11 травня 2014 по 16 вересня 2022 року були стратегічно сплановані з навмисною метою та беззаперечним результатом - встановлення влади й контролю над територіями, інфраструктурою та населенням України.

"Тут варто пояснити. У березні 2022 року росію виключили з Ради Європи через повномасштабне вторгнення в Україну. Однак виключення росії як члена не означає, що з того самого дня для них перестала діяти Конвенція про захист прав людини. Конвенція містить важливу норму: при виключенні держави з Ради Європи Конвенція продовжує діяти для неї впродовж шести місяців. Тому ЄСПЛ встановлював порушення до 16 вересня 2022 року - моменту остаточного припинення дії Конвенції для росії. Це не означає, що після цієї дати росія звільняється від відповідальності за подальші злочини - просто ЄСПЛ втратив юрисдикцію розглядати події після 16 вересня 2022 року. Для притягнення агресора до відповідальності за пізніші порушення існують інші міжнародні правові механізми", - зазначила віцепрем'єрка.

Вона додала, що згідно рішення, дії представників російської держави не були нічим обмежені - масштабні порушення прав людини здійснювалися у величезних масштабах без жодного покарання як частина далекосяжної адміністративної системи.

Зокрема, встановлені порушення впродовж понад 8 років: ⁠військові атаки на порушення статей 2, 3, 8 Конвенції та статті 1 Протоколу №1; позасудові страти цивільних осіб та українських військовослужбовців hors de combat; катування та нелюдське поводження з цивільними та військовополоненими, зокрема зґвалтування та сексуальне насильство; примусова праця та незаконне свавільне затримання цивільних; невиправдане та примусове переміщення цивільних, заходи "фільтрації"; залякування, переслідування та утиски всіх релігійних груп, окрім УПЦ (МП); серйозне втручання у свободу передавати та отримувати інформацію; примусове розігнання мирних протестів російськими військовими; знищення, мародерство та експропріація без компенсації майна цивільних та підприємств; придушення української мови в школах та ідеологічна обробка школярів; переміщення до росії та подальше усиновлення українських дітей; дискримінація за політичними переконаннями та національним походженням; невиконання обов'язку розслідувати та надавати правовий захист.

Стефанішина звернула увагу, що суд зазначив, що Росія повинна без зволікань: звільнити або безпечно повернути всіх осіб, позбавлених свободи на окупованих територіях з порушенням Конвенції до 16 вересня 2022 року; співпрацювати у створенні міжнародного та незалежного механізму для встановлення особи кожної дитини, переміщеної з України до РФ, відновлення контактів та безпечного возз'єднання з родинами.

"Питання компенсації за статтею 41 Конвенції ще розглядається, але має враховувати створення Реєстру збитків Радою Європи та поточні обговорення майбутнього компенсаційного механізму", - додала вона.

Як повідомлялося, 9 липня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.