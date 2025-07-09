Інтерфакс-Україна
Події
16:43 09.07.2025

Стефанішина про рішення ЄСПЛ: у жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження зневаги до міжнародного правопорядку

3 хв читати
Стефанішина про рішення ЄСПЛ: у жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження зневаги до міжнародного правопорядку
Фото: https://www.facebook.com/

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що у жодному попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародною спільнотою кричущої зневаги до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, як в рішення Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо Росії.

"У жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародною спільнотою кричущої зневаги до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни", - написала Стефанішина в мережі Facebook, коментуючи рішення ЄСПЛ у справі "Україна-Нідерланди проти Росії".

За її словами, суд встановив, що військові атаки російських сил по суверенній території України з 11 травня 2014 по 16 вересня 2022 року були стратегічно сплановані з навмисною метою та беззаперечним результатом - встановлення влади й контролю над територіями, інфраструктурою та населенням України.

"Тут варто пояснити. У березні 2022 року росію виключили з Ради Європи через повномасштабне вторгнення в Україну. Однак виключення росії як члена не означає, що з того самого дня для них перестала діяти Конвенція про захист прав людини. Конвенція містить важливу норму: при виключенні держави з Ради Європи Конвенція продовжує діяти для неї впродовж шести місяців. Тому ЄСПЛ встановлював порушення до 16 вересня 2022 року - моменту остаточного припинення дії Конвенції для росії. Це не означає, що після цієї дати росія звільняється від відповідальності за подальші злочини - просто ЄСПЛ втратив юрисдикцію розглядати події після 16 вересня 2022 року. Для притягнення агресора до відповідальності за пізніші порушення існують інші міжнародні правові механізми", - зазначила віцепрем'єрка.

Вона додала, що згідно рішення, дії представників російської держави не були нічим обмежені - масштабні порушення прав людини здійснювалися у величезних масштабах без жодного покарання як частина далекосяжної адміністративної системи.

Зокрема, встановлені порушення впродовж понад 8 років: ⁠військові атаки на порушення статей 2, 3, 8 Конвенції та статті 1 Протоколу №1; позасудові страти цивільних осіб та українських військовослужбовців hors de combat; катування та нелюдське поводження з цивільними та військовополоненими, зокрема зґвалтування та сексуальне насильство; примусова праця та незаконне свавільне затримання цивільних; невиправдане та примусове переміщення цивільних, заходи "фільтрації"; залякування, переслідування та утиски всіх релігійних груп, окрім УПЦ (МП); серйозне втручання у свободу передавати та отримувати інформацію; примусове розігнання мирних протестів російськими військовими; знищення, мародерство та експропріація без компенсації майна цивільних та підприємств; придушення української мови в школах та ідеологічна обробка школярів; переміщення до росії та подальше усиновлення українських дітей; дискримінація за політичними переконаннями та національним походженням; невиконання обов'язку розслідувати та надавати правовий захист.

Стефанішина звернула увагу, що суд зазначив, що Росія повинна без зволікань: звільнити або безпечно повернути всіх осіб, позбавлених свободи на окупованих територіях з порушенням Конвенції до 16 вересня 2022 року; співпрацювати у створенні міжнародного та незалежного механізму для встановлення особи кожної дитини, переміщеної з України до РФ, відновлення контактів та безпечного возз'єднання з родинами.

"Питання компенсації за статтею 41 Конвенції ще розглядається, але має враховувати створення Реєстру збитків Радою Європи та поточні обговорення майбутнього компенсаційного механізму", - додала вона.

Як повідомлялося, 9 липня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Теги: #єспл #стефанішина #україна_нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:00 09.07.2025
Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

14:27 09.07.2025
ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

14:11 09.07.2025
Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

13:44 09.07.2025
ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

16:54 08.07.2025
Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора БЕБ - Стефанішина

Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора БЕБ - Стефанішина

16:32 08.07.2025
Стефанішина відреагувала на хвилю обговорень в соцмережах жартівливого відео в ТікТок Міні'юсту

Стефанішина відреагувала на хвилю обговорень в соцмережах жартівливого відео в ТікТок Міні'юсту

16:11 08.07.2025
Фонд Пінчука та YES з нагоди URC2025 у Римі обсудять зв’язок безпеки та відбудови за участі Келлога та інших експертів

Фонд Пінчука та YES з нагоди URC2025 у Римі обсудять зв’язок безпеки та відбудови за участі Келлога та інших експертів

10:12 08.07.2025
Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в ЄС, або починати з 1-го Кластеру разом з Молдовою - Стефанішина

Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в ЄС, або починати з 1-го Кластеру разом з Молдовою - Стефанішина

09:57 08.07.2025
На цьому тижні країни ЄС дійдуть згоди разом із Словаччиною і Угорщиною щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, прогнозує Стефанішина

На цьому тижні країни ЄС дійдуть згоди разом із Словаччиною і Угорщиною щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, прогнозує Стефанішина

09:54 08.07.2025
Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

ВАЖЛИВЕ

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

ОСТАННЄ

Greenville розпочала будівництво нового житлового проєкту у передмісті Львова

Ексміністр оборони Нової Зеландії допомагає Україні в рамках гуманітарних місій попри заборону уряду – ЗМІ

Зеленський і Папа Римський в ході зустрічі обговорювали повернення українських дітей і можливість посередництва Ватикану у переговорах

"Київтеплоенерго" завершило ремонт пошкодженої обстрілом тепломережі в Солом'янському районі

Рютте обговорив з міністром оборони ФРН реалізацію рішень саміту НАТО

Всі жертви агресії РФ проти України повинні отримати відшкодування - єврокомісар

Буданов на зустрічі з представниками Американської ради з міжнародної політики закликав до реалізації "миру через силу"

Європа продемонструвала дивовижну єдність, відстоюючи спільні цінності та принципи – Сибіга

Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн – Офіс генпрокурора

Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА