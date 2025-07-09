Інтерфакс-Україна
Події
14:11 09.07.2025

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

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Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав системні та масові порушення прав людини, вчинені Росією на окупованих територіях України з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення з 2022 року, повідомляє Міністерство юстиції.

"Сьогодні, 9 липня 2025 року, Велика Палата Європейського суду з прав людини оголосила рішення щодо прийнятності та суті у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії", у якому задовольнила майже всі скарги Уряду України, подані проти російської федерації", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі Мінюсту.

У відомстві назвали це рішення ЄСПЛ безпрецедентним та "одним з найвагоміших у практиці міждержавних справ". "Суд не лише підтвердив системні та масові порушення прав людини, вчинені рф з 2014 року на окупованих територіях України та під час повномасштабної агресії, а й окреслив ширший правовий контекст. Зокрема, ЄСПЛ визнав, що росія веде цілеспрямовану кампанію на знищення української держави як субʼєкта міжнародного права. Суд підкреслив, що агресія рф не обмежується Україною — вона є глобальною загрозою, яка ставить під сумнів саму ідею співіснування держав у правовому полі. Зокрема, росія демонструє ворожість до інших держав-членів Ради Європи", - пояснили у міністерстві.

Відзначається, що суд вказав на несумісність нинішнього режиму РФ із цілями, цінностями та засадничими принципами Ради Європи.

"За 10 років роботи над цією справою Міністерство юстиції зібрало та подало до ЄСПЛ масштабний масив доказів. Завдяки цій титанічній роботі Україна сьогодні отримала результат, який без перебільшення можна назвати перемогою на міжнародній арені та черговим вагомим кроком до забезпечення всеосяжної відповідальності рф", - розповіли у Мінюсті.

Як повідомлялося, міждержавна справа "Україна та Нідерланди проти Росії" об’єднала чотири міждержавних скарги проти РФ до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів: "Україна проти Росії" №8019/16 – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше; "Україна проти Росії" №43800/14 – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році; "Нідерланди проти Росії" №28525/20 – обставини та наслідки збиття рейсу MH17; "Україна проти Росії" №11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

В РФ заявили, що не визнають рішення ЄСПЛ і не збираються їх виконувати за позовами Нідерландів і України.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю України (тимчасово окупована частина) 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Теги: #єспл #мінюст #рф #порушення_прав_людини

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