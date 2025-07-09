Сибіга про рішення ЄСПЛ: Суд є чітким, як ніколи – російські окупанти вчинили жахливі звірства під час цієї війни

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав сьогоднішні рішення Європейського суду з прав людини ЄСПЛ, які чітко засуджують агресію Росії проти України як "безпрецедентну в європейській історії".

"Суд є чітким, як ніколи: Російські окупанти вчинили жахливі звірства під час цієї війни, включаючи позасудові страти, тортури, депортацію дітей, зґвалтування, утиски, порушення свободи слова, релігійних свобод та інших основоположних прав людини. Ми особливо цінуємо чіткий висновок ЄСПЛ про те, що метою Росії є знищення української державності та підкорення українського народу. Це ще один доказ геноцидних цілей Росії", - написав Сибіга в соцмережі Х у середу.

Очільник МЗС також привітав рішення щодо знищення військовими РФ пасажирського літака Malaysia Airlines рейсу MH17, що сталося 17 липня 2014р.

"Ми також вітаємо рішення щодо збиття Росією літака MH17. Більше ніякої російської брехні. Росія несе повну відповідальність за цей жахливий злочин. Вкрай важливо, що зусилля Росії приховати злочин шляхом поширення неправдивої інформації прирівнюються до нелюдського поводження з родичами жертв", - зазначив Сибіга.

Глава української дипломатії наголосив, що сьогоднішні рішення – це "правосуддя в дії".

Сьогоднішні рішення – це правосуддя в дії. Я вітаю міністра закордонних справ Каспара Велдкампа та Нідерланди з цією перемогою правосуддя. Разом ми продовжимо працювати над тим, щоб притягнути Росію та всіх російських злочинців до відповідальності за їхні злочини, включаючи їхній варварський злочин агресії проти України. Належне і повне правосуддя за російську агресію проти України має встановити новий моральний фундамент для всієї Європи", - резюмував він.

Раніше повідомлялось, що ЄСПЛ визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.