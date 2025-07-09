Інтерфакс-Україна
Події
13:44 09.07.2025

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

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ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17, повідомляє "Європейська правда".

"Суд одностайно визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами щодо подій що відбулися до 16 вересня 2022 року, коли членство Росії у Раді Європи припинилося. Суд визнав Російську Федерацію винною у численних порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, і їхній масовий та системний характер", - пише видання.

Рішення ЄСПЛ оголосив 9 липня.

"Йдеться про свавільні вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування Росією наслідків її ударів для цивільного населення, системну практику придушення української ідентичності, вивезення українських дітей та дорослих цивільних громадян вглиб окупованих територій або на територію РФ тощо", - інформує видання.

Також суд встановив, що рейс MH17 над Донбасом збили з російського ЗРК "Бука" і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим.

За інформацією видання, йдеться про справу, що об’єднала чотири міждержавних скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів.

"Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше; Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році; Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17; Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року", - уточнює "Європейська правда".

Між тим у Москві заявили, що не визнають рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і не збирається їх виконувати за позовами Нідерландів і України. "Не збираємося виконувати, вважаємо їх нікчемними", - цитують прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова росЗМІ.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю України (тимчасово окупована частина) 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

 

Теги: #порушення #єспл #рф

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