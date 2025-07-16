Рішення ЄСПЛ можна вже використовувати в справах щодо агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності – уповноважена

Резюме доказів з рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про визнання системних та масових порушень прав людини, вчинених РФ на окупованих територіях України з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення з 2022 року, можна вже використовувати в міжнародних та національних провадженнях щодо злочину агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності, інших воєнних злочинів, зазначає уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

"Рішення настільки детальне…. Це резюме всіх доказів, які було використано Європейським судом… це те, що вже можна брати і використовувати в інших провадженнях – міжнародних чи національних", - сказала Сокоренко, уточнюючи, чи будуть встановлені ЄСПЛ факти депортації дітей та злочинів агресії фактичними доказами в Міжнародному кримінальному суді (МКС) і в спецтрибуналі щодо злочину агресії відповідно.

Відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" на брифінгу в середу в Києві, чи буде використане рішення ЄСПЛ в розслідуванні та судовому розгляді злочину геноциду, уповноважена сказала: "Щодо геноциду це рішення теж буде дуже корисним, особливо, коли ми говоримо про те, що в рішенні названо дискримінацію за походженням і за поглядами, депортацію як цивільного населення, так і дітей, їхнє перевиховання, русифікацію з метою розірвання зв'язків не тільки з батьками, а й з державою".

За її словами, "це те, що є ознаками елементів злочину геноциду". "Тому хоч ми і не побачимо у висновках такі формулювання, як геноцид, агресія, окупація, злочини проти людяності, воєнні злочини, - всі ті речі, які там вказані, є складовими елементами саме цих злочинів. Тому я впевнена, що це рішення має стати основою розгляду відповідних проваджень в інших юрисдикціях", - наголосила уповноважена.

"ЕСПЛ чітко зафіксував, що доведено: РФ з 2014 року вчиняє цілий комплекс системних скоординованих порушень прав людини, це повністю чітко координується, толерується з боку РФ", - сказала Сокоренко.

За її словами, Суд встановив, що ці злочини вчиняються з 2014 року Збройними силами РФ, окупаційними адміністраціями, які створені і перебувають під контролем РФ.

"Ряд порушень – це взагалі чітко спланована програма дій щодо України…. Це зокрема депортація українських дітей – переміщення з окупованих територій і подальше незаконне усиновлення в РФ, масова депортація населення з окупованих територій, масові фільтраційні практики", - зазначила вона.

Сокоренко звернула увагу, що перевірені і встановлені ЄСПЛ факти матимуть преюдиційне значення - як встановлений юридичний факт в інших юрисдикціях, в тому числі і в МКС. Ці доведені факти можна буде використовувати безпосередньо при розгляді.

"Якщо ми подивимося на ті висновки, якими пронизане саме рішення, то Європейський суд вказав на спланованість атак, їхню повну координацію на вищому політичному рівні, що ці атаки були спрямовані не просто на захоплення території, а й на залякування українського населення", - зазначила уповноважена.

Вона наголосила, що по суті це все є елементами злочину агресії. "Впевнена, що ці факти ляжуть в основу майбутнього спецтрибуналу щодо злочину агресії", - підсумувала Сокоренко.

Як повідомлялося, ЄСПЛ 9 липня визнав системні та масові порушення прав людини, вчинені РФ на окупованих територіях України з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення з 2022 року.

Міждержавна справа "Україна та Нідерланди проти Росії" об’єднала чотири міждержавних скарги проти РФ до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів: "Україна проти Росії" №8019/16 – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше; "Україна проти Росії" №43800/14 – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році; "Нідерланди проти Росії" №28525/20 – обставини та наслідки збиття рейсу MH17; "Україна проти Росії" №11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

В РФ заявили, що не визнають рішення ЄСПЛ і не збираються їх виконувати за позовами Нідерландів і України.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю України (тимчасово окупована частина) 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.