ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс безпрецедентне рішення у великій справі за скаргами України і Нідерландів: наголосив на масштабі порушень прав людини з боку РФ та констатував, що дії РФ спрямовані на підрив демократії.

Про це повідомила в ході онлайн-брифінгу уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко за результатами рішення у справі ЄСПЛ "Україна та Нідерланди проти Росії".

"Це без перебільшення безпрецедентне рішення ЄСПЛ… Безпрецедентне не тільки для України, а й для самої Ради Європи. Європейський суд, оголошуючи рішення, наголосив на характері та на масштабі насильства, якому піддаються наші громадяни в зв'язку зі збройною агресію РФ, і чітко наголосив на тому, що та агресивна війна, яку веде РФ, не просто про порушення прав людини і мирний порядок в Європі, а що це загроза і наступ на мирне співіснування в Європі", - сказала уповноважена.

Вона зазначила: "Європейський суд наголосив, що дії РФ спрямовані на підрив самих основ демократії, що є в основі Ради Європи та держав-членів Ради Європи".