Милованов заявив про вихід зі складу наглядової ради "Енергоатома" через відсутність адекватної реакції на ситуацію

Член наглядової ради НАЕК "Енергоатом", президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає формальним рішення наглядової ради НАЕК на ініційованому ним екстреному засіданні у зв’язку зі звинуваченнями НАБУ та заявляє про рішення достроково вийти із її складу.

"Я складаю свої повноваження члена наглядової ради "Енергоатома"… Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі. Усі ці місяці я намагався спонукати наглядову раду запустити комітети, почати працювати, а не боротися за призначення ще одного радника чи жалітися на протокольні речі", – написав він у Facebook у вівторок.

Милованов нагадав, що подав у вівторок офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової ради з метою забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, яка склалася довкола компанії, та пропонував ухвалити два конкретні рішення: тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу, та створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага — це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада - щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд. Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де "все гаразд". Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність", – описав поточну ситуацію Милованов.

На його думку, в такій ситуації потрібно діяти та нарешті створити нормальний прозорий комплаєнс "Енергоатому".

"Але замість цього ми обговорюємо тендери, процедури, ще якісь уточнення на місяць і помираємо у бюрократії. Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого", – додав член наглядової ради.

Він наголосив, що ситуація з НАБУ, яка звинувачує керівництво "Енергоатом" у передачі управління стороннім особам та співучасть у організації 10-15% відкатів на закупівлях, мала стати для правління і наглядової ради пробудженням.

"Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться. Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях кажуть, що "немає даних, щоб довести корупцію", – підсумував Милованов.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 21 червня 2024 року затвердив незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" Тімоті Стоуна (Timothy John Stone), Майкла Кірста (Michael E. Kirst) та Ярека Неверовича, представниками держави – Милованова та державного секретаря міністерства економіки Віталія Петрука, але перше засідання ради відбулося лише у середині січня 2025 року. На ньому головою ради був обраний ексміністр енергетики Литви Неверович, а заступником – Кірст, який упродовж своєї кар'єри обіймав керівні посади в Westinghouse Electric Company.

У серпні цього року Кабмін вніс зміни до статуту "Енергоатому", якими збільшив кількість членів наглядової ради з п’яти до семи осіб. Зараз наглядова рада компанії налічує четверо осіб, бо Стоун відмовився від підписання контракту.

Уряд планував завершити формування наглядових рад енергокомпаній до кінця цього року.