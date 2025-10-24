Інтерфакс-Україна
Події
03:23 24.10.2025

ЄС не підтримав кредит Києву на €140 млрд із заморожених російських активів через позицію Бельгії - ЗМІ

1 хв читати

Лідери Європейського Союзу не підтримали виділення Україні кредиту на €140 млрд із заморожених російських державних активів через протидію Бельгії, це унеможливило отримання коштів на початку наступного року для протидії агресії Росії, повідомляє Financial Times.

На засіданні у Брюсселі обговорювалося використання близько €190 млрд заморожених російських активів для фінансування так званого "кредиту репарацій" для Києва на тлі безрезультатних спроб завершити війну та скорочення підтримки з боку США.

Бельгія вимагала жорстких гарантій того, що вона не постраждає фінансово, побоюючись юридичних та фінансових наслідків у разі можливої російської реакції.

"Активи зберігаються у брюссельському депозитарії Euroclear. Лідери 26 країн ЄС (Угорщина утрималась) — попросили Єврокомісію "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки потреб України", але офіційно не підтримали кредит із використанням заморожених активів. Питання обіцяли повернути на наступному засіданні у грудні", - зазначено в повідомленні.

Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер після зустрічі наголосив на необхідності чітких юридичних підстав та гарантій від інших країн щодо можливості повернення коштів у разі потреби.

Джерело:https://www.ft.com/content/9ec35777-2dc5-48ca-97bf-ae760f06eda0

Теги: #бельгія #активи #рішення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:11 24.10.2025
Президент Єврокомісії: лідери ЄС обговорювали фінансування України саме з основою іммобілізованих росактивів

Президент Єврокомісії: лідери ЄС обговорювали фінансування України саме з основою іммобілізованих росактивів

22:58 23.10.2025
Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 роки, пов’язане з росактивами – заява до висновків саміту

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 роки, пов’язане з росактивами – заява до висновків саміту

10:17 23.10.2025
Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

16:00 21.10.2025
Бельгія передасть літаки F-16 Україні через рік або півтора – ЗМІ

Бельгія передасть літаки F-16 Україні через рік або півтора – ЗМІ

19:11 20.10.2025
США поки що відмовляються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених російських активів

США поки що відмовляються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених російських активів

23:04 17.10.2025
Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

19:33 17.10.2025
Мудра: "репараційний кредит" слід розглядати як проміжний етап до передачі Україні заморожених активів РФ

Мудра: "репараційний кредит" слід розглядати як проміжний етап до передачі Україні заморожених активів РФ

19:29 11.10.2025
Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

08:09 09.10.2025
Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

09:45 03.10.2025
ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 103 ворожі атаки - Генштаб

Кошта: лідери ЄС досягли трьох важливих домовленостей щодо України

Зеленський: Сильні економічні та далекобійні санкції - це ключ до закінчення цієї війни

Лідери ЄС засудили підтримку РФ третіми країнами – заява до висновків саміту ЄС

Лідери ЄС вітають ухвалення 19-го пакету санкцій для РФ – заява до висновків саміту ЄС

ЄС засудив атаки РФ на енергетичний сектор України – заява до висновків саміту ЄС

ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною

ЄС заявляє про необхідність активізувати зусилля з військової підтримки України – заяві до висновків саміту ЄС

ЄС продовжить мирні зусилля, зокрема через Коаліцію охочих – заява до висновків саміту ЄС

ЄС заявляє про непохитну підтримку Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів – заява до висновків саміту ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА