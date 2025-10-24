ЄС не підтримав кредит Києву на €140 млрд із заморожених російських активів через позицію Бельгії - ЗМІ

Лідери Європейського Союзу не підтримали виділення Україні кредиту на €140 млрд із заморожених російських державних активів через протидію Бельгії, це унеможливило отримання коштів на початку наступного року для протидії агресії Росії, повідомляє Financial Times.

На засіданні у Брюсселі обговорювалося використання близько €190 млрд заморожених російських активів для фінансування так званого "кредиту репарацій" для Києва на тлі безрезультатних спроб завершити війну та скорочення підтримки з боку США.

Бельгія вимагала жорстких гарантій того, що вона не постраждає фінансово, побоюючись юридичних та фінансових наслідків у разі можливої російської реакції.

"Активи зберігаються у брюссельському депозитарії Euroclear. Лідери 26 країн ЄС (Угорщина утрималась) — попросили Єврокомісію "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки потреб України", але офіційно не підтримали кредит із використанням заморожених активів. Питання обіцяли повернути на наступному засіданні у грудні", - зазначено в повідомленні.

Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер після зустрічі наголосив на необхідності чітких юридичних підстав та гарантій від інших країн щодо можливості повернення коштів у разі потреби.

Джерело:https://www.ft.com/content/9ec35777-2dc5-48ca-97bf-ae760f06eda0