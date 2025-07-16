Інтерфакс-Україна
Події
16:30 16.07.2025

Механізму примусу РФ до виконання рішення ЄСПЛ немає, але компенсаційний механізм буде враховувати рішення суду - уповноважена

3 хв читати
Механізму примусу РФ до виконання рішення ЄСПЛ немає, але компенсаційний механізм буде враховувати рішення суду - уповноважена

Класичного механізму примусу РФ до виконання рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) немає, але компенсаційний механізм виплат буде враховувати рішення ЄСПЛ про визнання системних та масових порушень прав людини, вчинених Росією на окупованих територіях України з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення з 2022 року, повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

"Маємо розуміти, що конвенційний механізм і Європейський суд з прав людини – це про виконання рішення на основі добровільної згоди держав. Держави брали на себе зобов'язання, що якщо є рішення з констатацією встановлених порушень Конвенції, то держава це рішення визнає і потім його виконує", - сказала Сокоренко журналістам в середу в Києві, відповідаючи на питання, чи є механізми, які змусять РФ виконати це рішення ЄСПЛ.

Вона зазначила, що РФ, навіть до вигнання її з Ради Європи, не виконувала відповідні рішення, особливо ті, які стосувалися конфліктів.

"Говорити про якийсь примусовий механізм виконання рішень Європейського суду в класичному розумінні не можемо, такого не існує. Водночас… ЄСПЛ вказав, що переговори щодо подальшого створення компенсаційного механізму мають включати висновки Європейського суду, які закладені в цьому рішенні", - уточнила уповноважена.

"Ці висновки (ЄСПЛ) – це дуже серйозна робота з партнерами, в тому числі для того, щоб самі країни використовували їх у своїй подальшій роботі, яка пов'язана з тиском на РФ", - відзначила вона.

Уточнюючи, чи може це бути санкційний тиск, Сокоренко сказала: "Це рішення – не тільки про санкційний тиск, а про будь-який тиск, в тому числі політичний. Тому ці висновки мають значення для всіх напрямків роботи".

Як повідомлялося, ЄСПЛ 9 липня визнав системні та масові порушення прав людини, вчинені РФ на окупованих територіях України з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення з 2022 року.

Міждержавна справа "Україна та Нідерланди проти Росії" об’єднала чотири міждержавних скарги проти РФ до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів: "Україна проти Росії" №8019/16 – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше; "Україна проти Росії" №43800/14 – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році; "Нідерланди проти Росії" №28525/20 – обставини та наслідки збиття рейсу MH17; "Україна проти Росії" №11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

В РФ заявили, що не визнають рішення ЄСПЛ і не збираються їх виконувати за позовами Нідерландів і України.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю України (тимчасово окупована частина) 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Теги: #сокоренко_маргарита #єспл #злочини_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 16.07.2025
Рішення ЄСПЛ можна вже використовувати в справах щодо агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності – уповноважена

Рішення ЄСПЛ можна вже використовувати в справах щодо агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності – уповноважена

09:52 12.07.2025
ГУР зафіксувала черговий доказ воєнних злочинів РФ, зокрема 155 бригади морської піхоти

ГУР зафіксувала черговий доказ воєнних злочинів РФ, зокрема 155 бригади морської піхоти

14:58 10.07.2025
Київ та Відень посилять співпрацю для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Київ та Відень посилять співпрацю для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

19:20 09.07.2025
Сибіга про рішення ЄСПЛ: Суд є чітким, як ніколи – російські окупанти вчинили жахливі звірства під час цієї війни

Сибіга про рішення ЄСПЛ: Суд є чітким, як ніколи – російські окупанти вчинили жахливі звірства під час цієї війни

16:43 09.07.2025
Стефанішина про рішення ЄСПЛ: у жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження зневаги до міжнародного правопорядку

Стефанішина про рішення ЄСПЛ: у жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження зневаги до міжнародного правопорядку

16:00 09.07.2025
Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

14:27 09.07.2025
ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

14:11 09.07.2025
Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

13:44 09.07.2025
ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

15:00 04.07.2025
Раді рекомендують ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу - голова профільного комітету

Раді рекомендують ратифікувати Угоду про створення Спецтрибуналу - голова профільного комітету

ВАЖЛИВЕ

САП відкрила кримінальне провадження проти віцепрем'єра Стефанішиної – нардеп

Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

Рада розглядає відставку прем'єра Шмигаля

Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

ОСТАННЄ

Київський адвокат відбуватиме 15 років ув’язнення за роботу на спецслужби РФ

Умєров відзвітував за два роки на посаді міністра оборони

Держкіно та Одеський міжнародний кінофестиваль уклали договір про надання фінансової підтримки

УЧХ підписав меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

САП відкрила кримінальне провадження проти віцепрем'єра Стефанішиної – нардеп

15-річні тюремні строки отримали ще шість зрадників, що воювали проти України на східному фронті

Мінкультури надало компанії "Суперсиметрія" Вокарчука і Підпільному стендапу статус критично важливих

OSINT-проєкт DeepState фіксує активне просування ворога на новопавлівському відтинку

"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст

ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА