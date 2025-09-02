СБУ заочно повідомила про підозру російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя

Служба безпеки України задокументувала нові злочини судді Південного окружного військового суду РФ Костянтина Простова: у серпні та листопаді 2024 року він незаконно призначив тюремний строк ще двом полоненим воїнам Національної гвардії України.

"Згідно із сфабрикованим рішенням російського судді військовополонені отримали 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, обидва українських захисники входили до 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії, у складі якої обороняли Маріуполь з перших днів повномасштабної війни.

В СБУ наголошують, що це вже другий задокументований факт, коли Простов влаштовує показове "судилище" за надуманими обвинуваченнями проти полонених захисників України.

У відомстві нагадують, що за це у червні цього року фігурант отримав від слідчих Служби безпеки першу заочну підозру за воєнні злочини. Тоді він призначив аналогічні "терміни" ще двом воїнам-Нацгвардійцям.

"Наразі Простов знову порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту", - зазначається в повідомленні.

СБУ пояснює, що в разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

На підставі доказової бази слідчі Служби безпеки заочно повідомили Простову про нову підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Оскільки російський воєнний злочинець перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.