Інтерфакс-Україна
Події
17:17 02.09.2025

СБУ заочно повідомила про підозру російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя

2 хв читати
СБУ заочно повідомила про підозру російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя

Служба безпеки України задокументувала нові злочини судді Південного окружного військового суду РФ Костянтина Простова: у серпні та листопаді 2024 року він незаконно призначив тюремний строк ще двом полоненим воїнам Національної гвардії України.

"Згідно із сфабрикованим рішенням російського судді військовополонені отримали 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, обидва українських захисники входили до 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії, у складі якої обороняли Маріуполь з перших днів повномасштабної війни.

В СБУ наголошують, що це вже другий задокументований факт, коли Простов влаштовує показове "судилище" за надуманими обвинуваченнями проти полонених захисників України.

У відомстві нагадують, що за це у червні цього року фігурант отримав від слідчих Служби безпеки першу заочну підозру за воєнні злочини. Тоді він призначив аналогічні "терміни" ще двом воїнам-Нацгвардійцям.

"Наразі Простов знову порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту", - зазначається в повідомленні.

СБУ пояснює, що в разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

На підставі доказової бази слідчі Служби безпеки заочно повідомили Простову про нову підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Оскільки російський воєнний злочинець перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #злочини_рф #простов #сбу #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 02.09.2025
СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

14:35 02.09.2025
Правоохоронець з Києва вивозив ухилянтів під виглядом спецпризначенців – ДБР

Правоохоронець з Києва вивозив ухилянтів під виглядом спецпризначенців – ДБР

13:20 02.09.2025
СБУ викрила агентурну групу ФСБ, яка коригувала ворожий вогонь по оборонцях Херсона

СБУ викрила агентурну групу ФСБ, яка коригувала ворожий вогонь по оборонцях Херсона

10:12 02.09.2025
СБУ викрила російського "крота" на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині

СБУ викрила російського "крота" на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині

17:17 01.09.2025
СБУ повідомила про підозру Кадирову за наказ використовувати українських полонених як "живий щит"

СБУ повідомила про підозру Кадирову за наказ використовувати українських полонених як "живий щит"

12:53 01.09.2025
Прокуратура проситиме суд про безальтернативний арешт підозрюваного у вбивстві Парубія

Прокуратура проситиме суд про безальтернативний арешт підозрюваного у вбивстві Парубія

11:46 01.09.2025
Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

16:38 28.08.2025
Російському бізнесмену повідомлено про підозру за постачання електроенергії окупаційним адміністраціям

Російському бізнесмену повідомлено про підозру за постачання електроенергії окупаційним адміністраціям

14:38 26.08.2025
Правоохоронець з Одещини продавав ухилянтам "футбольні тури" за кордон - ДБР

Правоохоронець з Одещини продавав ухилянтам "футбольні тури" за кордон - ДБР

13:19 26.08.2025
Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

ВАЖЛИВЕ

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Сікорський та Рубіо у Маямі обговорили спільні дії для тривалого та справедливого припинення війни в Україні

Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Сибіга закликав партнерів до "серйозного тиску" на РФ: нові санкції не закриють двері до діалогу

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

У Львові попрощалися з Парубієм

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Очільник КМВА: на базі ЦНАПів розгортаємо роботу соціальних менеджерів для допомоги постраждалим від російських атак

Окупанти передислокували кілька частин з Сумської та Херсонської області в Донецьку – ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА