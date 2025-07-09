Рішення ЄСПЛ стане основою для роботи спецтрибуналу по агресії- уповноважена у справах ЄСПЛ

Рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про визнання системних та масових порушень прав людини, вчинених Росією на окупованих територіях України з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення з 2022 року стане основою для роботи спецтрибуналу щодо злочину агресії, оскільки ЄСПЛ конкретно описав контекст військової агресії Росії, наголошує уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко.

В ході онлайн-брифінгу в середу, відповідаючи на питання, чи можна буде використовувати це рішення ЄСПЛ в роботі спецтрибуналу, Сокоренко сказала: "Щодо спецтрибуналу по агресії. На мою думку, це рішення буде душе помічним і корисним в роботі майбутнього спецстрибуналу по агресії… ЄСПЛ дуже конкретно описав контекст військової агресії РФ".

За її словами, ЄСПЛ вказав на те, що в риториці РФ чітко прослідковується мета знищення України як суб'єкта міжнародного права.

"Висновки (ЄСПЛ) мають стати основою для роботи спецстрибуналу. Думаю, що так і буде в перспективі", - додала уповноважена.