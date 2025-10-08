Інтерфакс-Україна
Події
14:20 08.10.2025

Заклики до змін меж території України є повторними правопорушеннями незалежно від часу та контексту – Верховний суд

Публічні заклики до змін меж територій України, вчинені у різний час, що стосуються різних подій та мають різний контекст, утворюють повторність кримінальних правопорушень, йдеться у постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду України (ККС ВС).

До ККС ВС була подана касаційна скарга, в який захисник оскаржував висновки судів попередніх інстанцій по кримінальному провадженню у справі про посягання на територіальну цілісність України. Обвинувачена була засуджена за те, що на своїй сторінці в російській соціальній мережі "ВКонтакте", 11 грудня 2022 року, 8 та 10 січня 2023 року здійснила публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України у неконституційний спосіб. Захист оскаржував повторність дій звинуваченої.

Верховний Суд взяв до уваги, що зміст коментарів обвинуваченої щоразу був різний, стосувався різних подій, пов’язаних із повномасштабним вторгненням РФ на територію України (перший – Соледару, другий – пам’ятників, а третій – Дніпропетровської області) та те, що кожен цей коментар, не пов’язаний логічною думкою з іншими, мав різний контекст і проміжок часу. Водночас кожний заклик містив усі елементи складу злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність України".

Верховний суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій, визнаючи, що суди дійшли обґрунтованого висновку про доведеність винуватості обвинуваченої у скоєнні повторно публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України.

Теги: #скарга #ккс_вс

