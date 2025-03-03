Економіка

20:58 03.03.2025

Гетманцев поскаржився на повернення подвійних курсів в обмінниках

1 хв читати
Гетманцев поскаржився на повернення подвійних курсів в обмінниках

Деякі обмінні пункти знову почали встановлювати різні курси долара залежно від року випуску банкнот, Нацбанку та правоохоронцям необхідно втрутитися, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у понеділок за результатами звернень до комітету від клієнтів обмінників.

"Звернення перевірили. Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками", - написав Гетманцев в телеграм у понеділок.

За його словами, правоохоронці фактично сприяють діяльності обмінників, які не сплачують податки.

"Тому проблеми насправді дві: зловживання легальних обмінників та робота нелегальних", - додав голова Комітету.

Гетманцев зазначив, що він вже звернувся до Національного банку України та Національної поліції щодо проведення перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону.

Як повідомляв Нацбанк, у січні обсяг купівлі громадянами України готівкової валюти склав $2,43 млрд, тоді як обсяг продажу – $1,14 млрд.

 

Теги: #скарга #обмінники #гетманцев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 21.02.2025
МВФ очікує на прийняття законів стосовно скасування "правок Лозового" та створення Вищого адмінсуду – Гетманцев

МВФ очікує на прийняття законів стосовно скасування "правок Лозового" та створення Вищого адмінсуду – Гетманцев

10:55 21.02.2025
Гетманцев пропонує розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд на три роки замість одного

Гетманцев пропонує розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд на три роки замість одного

15:58 04.02.2025
Потенціал зростання "нацкешбеку" поступово вичерпується - Гетманцев

Потенціал зростання "нацкешбеку" поступово вичерпується - Гетманцев

13:19 01.01.2025
Україна завершила 2024 рік із ЗВР $43,7 млрд, держборгом 6,7 трлн грн та інфляцією близько 12% - Гетманцев

Україна завершила 2024 рік із ЗВР $43,7 млрд, держборгом 6,7 трлн грн та інфляцією близько 12% - Гетманцев

12:49 29.12.2024
Середня зарплата в Держподатслужбі в регіонах перевищила 43 тис. грн

Середня зарплата в Держподатслужбі в регіонах перевищила 43 тис. грн

21:08 14.10.2024
Профспілка FIFPRO Europe і європейські футбольні ліги через Єврокомісію зажадали від ФІФА зниження кількості матчів

Профспілка FIFPRO Europe і європейські футбольні ліги через Єврокомісію зажадали від ФІФА зниження кількості матчів

07:16 26.09.2024
Спікер Джонсон поскаржився Зеленському на посла України у США

Спікер Джонсон поскаржився Зеленському на посла України у США

19:50 18.06.2024
Голова правління Полтавського ГЗК поскаржився на свій арешт і розмір застави до ЄСПЛ

Голова правління Полтавського ГЗК поскаржився на свій арешт і розмір застави до ЄСПЛ

11:49 14.03.2024
До Нацагентства якості вищої освіти надійшла скарга про плагіат у дисертації колишнього головного військового прокурора Матіоса

До Нацагентства якості вищої освіти надійшла скарга про плагіат у дисертації колишнього головного військового прокурора Матіоса

20:52 09.10.2023
Гетманцев поскаржився правоохоронцям на уряд через заниження вивізного мита

Гетманцев поскаржився правоохоронцям на уряд через заниження вивізного мита

ВАЖЛИВЕ

Фонд We Build Ukraine провів перше засідання наглядової ради

Американські гірки з українськими паперами тривають: курс акцій на WSE впав на 6-15%, євробондів – на 4-5%

МВФ погіршив прогноз росту ВВП України у 2025р на 0,5 в.п. – до 2-3%

Україна та МВФ досягли домовленості щодо сьомого перегляду програми EFF

Японія надасть Україні черговий грант на $58 млн у рамках Програми екстреного відновлення

ОСТАННЄ

Ексміністерка Яресько та ексзаступник генсека ООН Гріффітс увійшли в наглядову раду фонду We Build Ukraine

ПриватБанк у 2024р утримав беззаперечне лідерство за кількістю карток, але лідери за темпами А-Банк, ПУМБ та mono

Фонд We Build Ukraine провів перше засідання наглядової ради

Ліцензії торгівлі підакцизом суб’єктів, що не оновили фіскальні чеки, можуть бути анульовані

Українська делегація вдруге провела огляд торговельної політики у СОТ - Мінекономіки

Україна після приєднання до ЄС постачатиме на європейський ринок не більше 20% виробленої агропродукції – голова ВАР

Україна в 2024/25 МР скоротила експорт пшеничного борошна на 36,1%, ЄС залишився основним ринком збуту

ЦБ Швейцарії отримав рекордний прибуток у 80,7 млрд франків у 2024 році

Зростання динаміки закриття ФОПів у січні не пов’язане з підвищенням податків - Гетманцев

Щороку бюджет України втрачає 50 млрд грн від тіньового продуктового ритейлу - експерт

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА