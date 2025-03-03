Гетманцев поскаржився на повернення подвійних курсів в обмінниках

Деякі обмінні пункти знову почали встановлювати різні курси долара залежно від року випуску банкнот, Нацбанку та правоохоронцям необхідно втрутитися, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у понеділок за результатами звернень до комітету від клієнтів обмінників.

"Звернення перевірили. Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками", - написав Гетманцев в телеграм у понеділок.

За його словами, правоохоронці фактично сприяють діяльності обмінників, які не сплачують податки.

"Тому проблеми насправді дві: зловживання легальних обмінників та робота нелегальних", - додав голова Комітету.

Гетманцев зазначив, що він вже звернувся до Національного банку України та Національної поліції щодо проведення перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону.

Як повідомляв Нацбанк, у січні обсяг купівлі громадянами України готівкової валюти склав $2,43 млрд, тоді як обсяг продажу – $1,14 млрд.