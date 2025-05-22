Конституційний суд Румунії відхилив скаргу Сіміона на результати виборів

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Конституційний суд Румунії відхилив скаргу лідера "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміона, який програв на виборах президента, про анулювання результатів голосування у другому турі – скаргу визнали необґрунтованою, рішення остаточне.

"На засіданні 22 травня 2025 року Конституційний Суд, у межах своїх повноважень щодо дотримання процедури обрання президента Румунії, обговорив клопотання про анулювання виборів на посаду президента Румунії у другому турі голосування 18 травня 2025 року, подане паном Джордже-Ніколае Сіміоном. Після обговорення Конституційний суд одноголосно відхилив вимогу про скасування виборів як необґрунтовану", - повідомляє пресслужба Коституційного суду на своєму сайті.

Раніше повідомлялося, що на виборах президента Румунії 18 травня переміг проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан з результатом 53,60% голосів.

Раніше Сіміон визнав свою поразку на виборах і привітав з перемогою свого суперника. Він пояснив у вівторок, що зробив це, щоб уникнути кровопролиття.

Днями співзасновник Телеграм Павло Дуров розповів начебто про спроби французької розвідки вплинути на політичну ситуацію в Румунії. Сіміон спочатку визнав свою поразку, а трохи згодом подав до КС скаргу щодо анулювання результатів голосування.

Раніше в Румунії вже було скасовано перший тур президентських виборів через зовнішнє втручання, у якому переміг Келін Джорджеску.