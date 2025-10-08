Інтерфакс-Україна
Події
14:57 08.10.2025

Рада не змогла призначити суддів КС

2 хв читати
Рада не змогла призначити суддів КС

Верховна Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного Суду (КС).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", жодна з чотирьох кандидатур не набрала необхідної кількості голосів (226+1). На посаду судді КС на пленарному засіданні Верховної Ради у середу розглядалися чотири кандидатури, яких було обрано за результатами конкурсного відбору: Захар Тропін, Оксана Клименко, Юлія Кириченко, Тарас Цимбалістий.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив парламентському комітету з питань правової політики підготувати матеріали для оголошення нового конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КС.

Як повідомляється у відкритих джерелах, кандидати на посаду судді КС мають значний професійний досвід: Тропін — директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України, Клименко — головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики дослідницької служби Верховної Ради, Кириченко — член правління Центру політико-правових реформ, радниця голови Верховної Ради, Цимбалістий — прокурор Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що після одночасної відставки одразу трьох суддів 27 січня 2025 року КС втратив кворум і не міг проводити засідання Великої Палати і Другого сенату. Продовжував роботу лише Перший сенат.

Кворум у КС відновився наприкінці червня, коли президент Володимир Зеленський призначив суддею КС за своєю квотою Олександра Водяннікова. У липні судді в новому складі провели засідання Великої Палати, яка розглядає подання народних депутатів і президента.

Наразі з проведенням засідань Великої Палати КС є проблеми, оскільки у деяких справах судді заявили самовідвід, і їх розгляд призупинився. Оскільки в суді налічується лише 12 суддів - критично необхідна кількість для проведення засідання, у разі відводу когось із суддів розгляд справ унеможливлюється.

17 вересня президент підписав указ про призначення Юрія Барабаша суддею КС за своєю квотою. Коли Барабаш складе присягу, в КС налічуватиметься 13 суддів із 18 необхідних.

Добором суддів до КС займається Дорадча група експертів (ДГЕ), яка має оцінити моральні якості та рівень компетентності у сфері права кандидатів від суб’єктів призначення – Верховної Ради, президента і З’їзду суддів України.

19 лютого 2025 року ДГЕ передала Верховній Раді і президентові документи для призначення п'яти КС – двох за квотою парламенту, трьох за квотою президента. Наразі за своєю квотою президент призначив двох суддів – Водяннікова і Барабаша, натомість парламент суддів досі не призначив.

Також триває конкурс на посаду судді КСУ за квотою З’їзду суддів України.

Теги: #кс #призначення #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 08.10.2025
Рада прийняла закон про створення НУР

Рада прийняла закон про створення НУР

14:27 08.10.2025
Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

16:06 06.10.2025
Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

22:00 02.10.2025
Наглядова Рада НЕК "Укренерго" призначила шостого члена правління компанії на посаду директора з управління ризиками

Наглядова Рада НЕК "Укренерго" призначила шостого члена правління компанії на посаду директора з управління ризиками

17:09 01.10.2025
Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

18:09 30.09.2025
Розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом на 2026р негативно вплине на життєвий рівень - науково-експертне управління Ради

Розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом на 2026р негативно вплине на життєвий рівень - науково-експертне управління Ради

15:51 30.09.2025
Соціальний комітет Ради рекомендує передбачити прожитковий мінімум у 8,2 тис. грн і мінімальну зарплату в 9,7 тис. грн у 2026р

Соціальний комітет Ради рекомендує передбачити прожитковий мінімум у 8,2 тис. грн і мінімальну зарплату в 9,7 тис. грн у 2026р

15:24 30.09.2025
У Раді очікують відкриття першого кластера переговорів щодо вступу до ЄС - Корнієнко

У Раді очікують відкриття першого кластера переговорів щодо вступу до ЄС - Корнієнко

15:09 30.09.2025
В Раді зареєстровано законопроєкти про продовження на 2026р пільгового розмитнення енергообладнання для відновлення генерації

В Раді зареєстровано законопроєкти про продовження на 2026р пільгового розмитнення енергообладнання для відновлення генерації

17:48 29.09.2025
Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

Вартість капремонту хірургічного відділення Київської МКЛ №8 склала 26,5 млн грн

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Цивінський: проблеми в БЕБ існують і саме тому очищення інституції є моїм пріоритетом

Держаудитслужба встановила фінансові порушення в роботі Переяславської лікарні інтенсивного лікування на 16,6 млн грн

Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС

Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

Прокуратура через суд скасувала оренду земельної ділянки під автостоянку на Троєщині у Києві

Заклики до змін меж території України є повторними правопорушеннями незалежно від часу та контексту – Верховний суд

Одеська міськрада виділила постраждалим 30 вересня 126,28 млн грн допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА