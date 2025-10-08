Рада не змогла призначити суддів КС

Верховна Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного Суду (КС).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", жодна з чотирьох кандидатур не набрала необхідної кількості голосів (226+1). На посаду судді КС на пленарному засіданні Верховної Ради у середу розглядалися чотири кандидатури, яких було обрано за результатами конкурсного відбору: Захар Тропін, Оксана Клименко, Юлія Кириченко, Тарас Цимбалістий.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив парламентському комітету з питань правової політики підготувати матеріали для оголошення нового конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КС.

Як повідомляється у відкритих джерелах, кандидати на посаду судді КС мають значний професійний досвід: Тропін — директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України, Клименко — головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики дослідницької служби Верховної Ради, Кириченко — член правління Центру політико-правових реформ, радниця голови Верховної Ради, Цимбалістий — прокурор Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що після одночасної відставки одразу трьох суддів 27 січня 2025 року КС втратив кворум і не міг проводити засідання Великої Палати і Другого сенату. Продовжував роботу лише Перший сенат.

Кворум у КС відновився наприкінці червня, коли президент Володимир Зеленський призначив суддею КС за своєю квотою Олександра Водяннікова. У липні судді в новому складі провели засідання Великої Палати, яка розглядає подання народних депутатів і президента.

Наразі з проведенням засідань Великої Палати КС є проблеми, оскільки у деяких справах судді заявили самовідвід, і їх розгляд призупинився. Оскільки в суді налічується лише 12 суддів - критично необхідна кількість для проведення засідання, у разі відводу когось із суддів розгляд справ унеможливлюється.

17 вересня президент підписав указ про призначення Юрія Барабаша суддею КС за своєю квотою. Коли Барабаш складе присягу, в КС налічуватиметься 13 суддів із 18 необхідних.

Добором суддів до КС займається Дорадча група експертів (ДГЕ), яка має оцінити моральні якості та рівень компетентності у сфері права кандидатів від суб’єктів призначення – Верховної Ради, президента і З’їзду суддів України.

19 лютого 2025 року ДГЕ передала Верховній Раді і президентові документи для призначення п'яти КС – двох за квотою парламенту, трьох за квотою президента. Наразі за своєю квотою президент призначив двох суддів – Водяннікова і Барабаша, натомість парламент суддів досі не призначив.

Також триває конкурс на посаду судді КСУ за квотою З’їзду суддів України.