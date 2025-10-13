Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

Новий конкурс з відбору кандидатів на дві вакантні посади судді Конституційного суду України стартує 14 жовтня.

Згідно з матеріалами засідання комітету у понеділок, прийом документів на конкурс завершується о 18 годині 12 листопада 2025 року.

За поданням комітету апарат Верховної Ради оприлюднить оголошення про початок конкурсу у вівторок на сайті парламенту.

Як повідомлялось, 8 жовтня Верховна Рада не змогла призначити за своєю квотою двох суддів Конституційного суду. Жодна з чотирьох кандидатур не набрала необхідної кількості голосів у підтримку (мінімум 226 - більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради).