Інтерфакс-Україна
Події
19:23 13.10.2025

Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

1 хв читати
Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

Новий конкурс з відбору кандидатів на дві вакантні посади судді Конституційного суду України стартує 14 жовтня.

Згідно з матеріалами засідання комітету у понеділок, прийом документів на конкурс завершується о 18 годині 12 листопада 2025 року.

За поданням комітету апарат Верховної Ради оприлюднить оголошення про початок конкурсу у вівторок на сайті парламенту.

Як повідомлялось, 8 жовтня Верховна Рада не змогла призначити за своєю квотою двох суддів Конституційного суду. Жодна з чотирьох кандидатур не набрала необхідної кількості голосів у підтримку (мінімум 226 - більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради).

 

Теги: #кс #рада #конкурс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 13.10.2025
ПА НАТО голосуватиме за резолюцію про оборонні імперативи Альянсу – нардеп

ПА НАТО голосуватиме за резолюцію про оборонні імперативи Альянсу – нардеп

14:25 11.10.2025
БЕБ оголосило про вакансії фахівців на 9 керівних посад

БЕБ оголосило про вакансії фахівців на 9 керівних посад

19:22 10.10.2025
Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики

Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики

15:23 10.10.2025
УКФ планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році

УКФ планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році

14:44 10.10.2025
Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

19:19 08.10.2025
Конкурсна комісія сподівається обрати голову Держмитслужби протягом шести місяців

Конкурсна комісія сподівається обрати голову Держмитслужби протягом шести місяців

14:57 08.10.2025
Рада не змогла призначити суддів КС

Рада не змогла призначити суддів КС

10:35 08.10.2025
Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

11:14 06.10.2025
Раду коаліції з прем'єркою перенесли на інший день

Раду коаліції з прем'єркою перенесли на інший день

19:14 02.10.2025
Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту "Чорноморськ"

Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту "Чорноморськ"

ВАЖЛИВЕ

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

ОСТАННЄ

У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

Експрезидент Франції Саркозі буде ув'язнений 21 жовтня

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

Ще одного хлопця вдалося врятувати з окупації в межах проєкту Bring Kids Back UA - Єрмак

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

Чернігівщину включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності - Мін’юст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА